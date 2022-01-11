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    • Ekonomi
    • 12.01.2022 09:04
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    • 12.01.2022 09:04
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    Doğalgaz yardımı kimlere verilecek, şartlar neler? Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılacak? Doğalgaz desteği başvuru ekranı açıldı

    Doğalgaz desteği başvuru ekranı! Doğalgaz yardımı kimlere verilecek, şartlar neler? Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Kabine Toplantısı'nın ardından gelen müjdeli haber sonrasında doğalgaz desteği ile ilgili gelişmeler merak konusu oldu. Başvurular ve diğer tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Doğalgaz desteği başvuru ekranı!

    Tüm illerden vatandaşlar tarafından Doğalgaz desteği başvuru ekranı araştırmaları hız kazandı. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ulusa seslenmiş ve önemli açıklamalar yapmıştı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara verilecek olan bu yardımın detayları merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da konuya dair bilgiler verdi. Peki Doğalgaz yardımı kimlere verilecek, şartlar neler? Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılacak? İşte tüm detaylar…

    DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı kadar doğalgaz desteği de sağlanacağını belirterek, "Evinde doğalgaz kullanıyorsa kota miktar olarak ona göre doğalgaz ücretine yardımcı olacağız" dedi.

    Bakanlık olarak yapılacak doğalgaz yardımının detaylarını da anlatan Bakan Derya Yanık, "Sağladığımız kömür yardımı kadar doğalgaz desteği sağlamış olacağız. Evinde doğalgaz kullanıyorsa kota miktar olarak ona göre doğalgaz ücretine yardımcı olacağız. Normal şartlarda diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla ya da kart dağıtarak yardımda bulunduk. Burada fatura olduğu için ödeme noktalarıyla anlaşılır, faturayı biz mi yatırırız ya da biz mi vatandaşlara yatırırız daha netleşmedi. Ama biz bu hizmeti vatandaşımıza ulaştıracağız" dedi.

        DOĞALGAZ YARDIMI NEDİR?

        Erdoğan, destekler arasında doğalgaz yardımını da ekleyerek detayları açıkladı; ''2021 yılında vatandaşlarımız lehine doğalgazda 80 milyar, elektrikte 20 milyar, akaryakıtta 65 milyar liralık kamu adına fedakarlık yaptık Vatandaşlarımızın cebinden çıkacak 165 milyar lirayı kamu kaynaklarından karşıladık. Kamunun vatandaşlarımıza desteği sürmektedir.

        Vatandaşlarımıza yapılan kömür yardımlarının yeni yıl ile birlikte, altını şimdi çiziyorum, doğalgaz faturası desteği olarak da verilebileceğinin haberini sizlerle paylaşmak istiyorum.'' ifadelerini kullandı.
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        Haberler Ekonomi Doğalgaz yardımı kimlere verilecek, şartlar neler? Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılacak? Doğalgaz desteği başvuru ekranı açıldı
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