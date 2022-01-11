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    • Ekonomi
    • 12.01.2022 06:33
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    • 12.01.2022 06:33
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    12 Ocak altın fiyatları ne oldu, düştü mü yükseldi mi? Gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu? Bugün altın alınır mı, satılır mı?

    Altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Gram altın bugün ne kadar? Yarım altın kaç TL oldu? Cumhuriyet altını alış satış fiyatı ne kadar? Çeyrek yükseldi mi düştü mü? merak ediliyor. 12 Ocak Çarşamba günün ilk ışıklarıyla birlikte altın fiyatlarında hareketlilik başladı. Gram altının önceki gün kapanış fiyatı 808,72 TL idi. Bugün ise alış fiyatı 804,01 TL, satış fiyatı da 804,18 TL olarak kaydedildi. İşte altın fiyatlarında son durum...

    12 Ocak altın fiyatları ne oldu, düştü mü yükseldi mi?

    12 Ocak Çarşamba altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Vatandaşlar bugün altın fiyatları ne durumda araştırıyor. Yatırımını altından yana yapanlar sıklıkla canlı altın takibi yapıyor. Altın güne düşüşle başladı. Çeyrek altın önceki kapanışı 1.337,00 TL ile yapmıştı. Bugün ise çeyrek altının alış fiyatı 1.306,00 TL iken, satış fiyatı ise 1.331,00 TL. İşte son dakika gram, yarım, tam, cumhuriyet altını fiyatları...

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    Gram altın alış: 804,01

    Gram altın satış: 804,18

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Çeyrek altın alış: 1.306,00

    Çeyrek altın satış: 1.331,00

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım altın alış: 2.606,00

    Yarım altın satış: 2.660,00

    ALTIN (ONS) NE KADAR?

    Tam altın alış: 1.818,85

    Tam altın satış: 1.819,22

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        Cumhuriyet altını alış: 5.211,00

        Cumhuriyet altını satış: 5.299,00

        22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

        22 ayar bilezik alış: 735,90

        22 ayar bilezik satış: 742,23
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        Haberler Ekonomi 12 Ocak altın fiyatları ne oldu, düştü mü yükseldi mi? Gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu? Bugün altın alınır mı, satılır mı?
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