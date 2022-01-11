12 Ocak altın fiyatları ne oldu, düştü mü yükseldi mi? Gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu? Bugün altın alınır mı, satılır mı?

12 Ocak Çarşamba altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Vatandaşlar bugün altın fiyatları ne durumda araştırıyor. Yatırımını altından yana yapanlar sıklıkla canlı altın takibi yapıyor. Altın güne düşüşle başladı. Çeyrek altın önceki kapanışı 1.337,00 TL ile yapmıştı. Bugün ise çeyrek altının alış fiyatı 1.306,00 TL iken, satış fiyatı ise 1.331,00 TL. İşte son dakika gram, yarım, tam, cumhuriyet altını fiyatları...