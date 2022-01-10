En düşük faizli taşıt kredisi hangi bankada? 1.533,23 TL'den başlayan taksitlerle otomobil alın! 48 ay vadeli 50 bin TL taşıt kredisi hesaplama

Akbank İkinci El Taşıt Kredisi

Akbank 2. El Taşıt Kredisi kampanyası kapsamında, %2,15'ten başlayan faiz oranları ile 48 aya kadar vade seçeneklerine sahip cazip kredi fırsatları sunulmaya devam ediyor. Kasko ve rehin zorunluluğunun da kaldırıldığı kredi kampanyası kapsamında, düşük maliyetler ve avantajlı ödeme koşulları ile Akbank, her vatandaşın otomobil sahibi olmasını sağlıyor. Artan fiyatlar nedeniyle kendisine en makul taşıt kredisi finansmanını arayan çok sayıda kişi, Akbank ikinci el kredilerine başvurmaya başladı. Araç değerinin yüzde 70'ine kadar yayılan krediler makul ödeme seçeneklerine de sahip.

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