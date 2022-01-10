En düşük faizli taşıt kredisi hangi bankada? 1.533,23 TL'den başlayan taksitlerle otomobil alın! 48 ay vadeli 50 bin TL taşıt kredisi hesaplama

Otomobil piyasalarında sıfır km araçların adedinin azalması ve kurdaki artış bağlamında fiyatların artması yüzbinlerce vatandaşın ikinci el araçlara yönelmesine neden oldu. İkinci el fiyatlarının da artmasının sonrasında makul finansman arayışları başladı. Vakıfbank, Akbank, Aktif Bank ve ING Bank 2. el taşıtlar amacıyla en hesaplı kredileri sunmaya başladı. Peki en düşük faizli taşıt kredisi hangi bankada? İşte 48 ay vadeli 50 bin TL taşıt kredisi hesaplama
Akbank İkinci El Taşıt Kredisi
Akbank 2. El Taşıt Kredisi kampanyası kapsamında, %2,15'ten başlayan faiz oranları ile 48 aya kadar vade seçeneklerine sahip cazip kredi fırsatları sunulmaya devam ediyor. Kasko ve rehin zorunluluğunun da kaldırıldığı kredi kampanyası kapsamında, düşük maliyetler ve avantajlı ödeme koşulları ile Akbank, her vatandaşın otomobil sahibi olmasını sağlıyor. Artan fiyatlar nedeniyle kendisine en makul taşıt kredisi finansmanını arayan çok sayıda kişi, Akbank ikinci el kredilerine başvurmaya başladı. Araç değerinin yüzde 70'ine kadar yayılan krediler makul ödeme seçeneklerine de sahip.
Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
Aktif Bank N Kolay Taşıt Kredisi
Aktif Bank N Kolay Taşıt Kredisi kampanyası kapsamında 14 yaşa kadar ikinci el bütün otomobiller amacıyla en makul faiz oranlarıyla otomobil kredisi veriliyor. %1,89'dan başlayan faiz civarlarına sahip kredi, firmanın kendi sitesinde yer alan oranlara göre; Yıllık Toplam Faiz Maliyet Tablosu kapsamında 60 aya kadar vade seçenekleri ile gösterilmektedir. 60 ay vade ile aylık 1.533,23TL'den başlayan oranlarla ikinci el taşıt kredisi talep edilebilmektedir. Uygun ödeme imkanlarıyla istediğiniz aracı en makul finansmanlarla ile N Kolay Taşıt Kredisi ile satın alabilirsiniz.