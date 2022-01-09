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    • Ekonomi
    • 09.01.2022 18:56
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    • 09.01.2022 18:56
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    TBMM'ye sunuldu! Zincir marketler artık o ürünleri satamayacak: Ekmek, sigara...

    Son zamanlarda uyguladıkları fahiş fiyatlar ve döviz kurlarındaki düşüşe rağmen etiketlerde indirime gitmeyen zincir marketler vatandaşlar tarafından eleştirilerin hedefi olmuştu. Zincir marketler ile ilgili yeni bir karara imza atılacak. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bakkalların sorunlarıyla ilgili çalışma yürüttüklerini ve konu hakkındaki yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde olduğunu belirterek, “Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak. Bu ürünleri sadece bakkallar satacak” dedi.

    Zincir marketler artık o ürünleri satamayacak

    TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bakkalların sorunlarıyla ilgili çalışma yürüttüklerini ve konu hakkındaki yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğunu belirterek, "Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak. Bu ürünleri sadece bakkallar satacak" dedi.

    Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası, 27. Olağan Genel Kurulu'nda bir konuşma yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve mevcut Oda Başkanı Bendevi Palandöken, bakkalların yaşadıkları sorunlar ile ilgili çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

    Palandöken, bakkalların taleplerini karşılamak ve sorunlarını dile getirmek için çaba sarf ettiklerinin altını çizerek şu sözler söyledi:

        Devletin en üst kademesiyle konuşup, bu meselelerin halliyle ilgili de önemli çalışma yaptık. Biliyorsunuz, yasa Meclis'te. Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak. Bu ürünleri sadece bakkallar satacak.

        Açma kapama saatleri yılladır söylediğimiz şey. Ama maalesef bu pazar günleri AVM'ler ve zincir marketlerin açılmamasıyla ilgili sorunun çözülmemesinin nedeni bu işi yapan insanların tamamının ticaretten menni gibi bir şeydir.

        Biz sizi o pandemi sürecinde de işyerlerinizi açtırdığımız gibi o dönemde de zincirlerin diğer ürünleri satmamasını temin eden bir arkadaşım.
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        Haberler Ekonomi TBMM'ye sunuldu! Zincir marketler artık o ürünleri satamayacak: Ekmek, sigara...
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