Önce indirim yapmış gibi gösterip sonra ek zam yaptılar! Marketlerin fiyat oyununa ceza yağdı

Fahiş fiyatlar ve sahte indirimlerle mücadele tüm hızıyla sürerken, marketlerin fiyatlar üzerindeki oyunları da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Daha önce farklı ürünleri ayni fiyatla sattıkları tespit edilen marketlerin bu kez indirim yapıyormuş gibi gösterip aslında fiyatları artırdığı ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine yaptığı incelemelerde Carrefoursa ile Migros'ta yeni sorunlar tespit etti.
Buna göre Carrefoursa'nın uzun süredir 69.90 liraya sattığı 2 litrelik zeytinyağının fiyatının 104.50 liraya çıkmış gibi bir algı yarattığını ve ardından da indirim yapmış gibi reklam yaparak yine eski fiyattan satışına devam ettiği belirlendi. Bu sebeple markete uyarınca 114 bin 326 lira idari para cezası kesildi. Ticaret Bakanlığı, marketlerdeki fiyatlar ve indirimler noktasındaki çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken, bakanlığa bağlı Reklam Kurulu da vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine yaptığı incelemelerde marketlerdeki yeni oyunları gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor.
SÖZDE İNDİRİM
Kurul yaptığı incelemelerde "Tariş Naturel Sızma Zeytinyağı 2 litre" adlı ürüne yönelik gerçekleştirilen indirimli satış kampanyası reklamlarında tüketicinin aldatıldığını ortaya çıkardı. Buna göre hiper ve süper Carrefoursa mağazaları ile web sayfasından online siparişte ürünün 104,50 liranın üzeri çizilerek 69,90 lira fiyatla satışa sunulduğunun belirtildiği tespit edildi.