Önce indirim yapmış gibi gösterip sonra ek zam yaptılar! Marketlerin fiyat oyununa ceza yağdı





Buna göre Carrefoursa'nın uzun süredir 69.90 liraya sattığı 2 litrelik zeytinyağının fiyatının 104.50 liraya çıkmış gibi bir algı yarattığını ve ardından da indirim yapmış gibi reklam yaparak yine eski fiyattan satışına devam ettiği belirlendi. Bu sebeple markete uyarınca 114 bin 326 lira idari para cezası kesildi. Ticaret Bakanlığı, marketlerdeki fiyatlar ve indirimler noktasındaki çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken, bakanlığa bağlı Reklam Kurulu da vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine yaptığı incelemelerde marketlerdeki yeni oyunları gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor.