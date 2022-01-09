O ürünler artık satılmayacak yasak geldi! Zincir marketlerden alışveriş yapanlara kötü haber: Yasa mecliste!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Her gün binlere kişinin alışveriş yaptığı zincir marketlerle ilgili çok önemli gelişme yaşandı. Zincir marketlere gidenlere kötü haber geldi. Artık o ürünler satılmayacak. Kritik açıklama Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken'den geldi. Palandöken ''Bu ürünleri sadece bakkallar satacak.'' dedi.
ZİNCİR MARKETLERDEN ALIŞVERİŞ YAPANLARA KÖTÜ HABER!
Her gün binlerce kişi zincir marketlerden alışveriş yapıyor. Ancak kötü haber geldi. Zincir marketler bundan böyle ekmek ve sigara satamayacak.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, getirilecek yasal düzenlemeyle zincir marketlerin ekmek ve sigara satabilmesinin önüne geçileceğini belirtti.
''BU ÜRÜNLERİ SADECE BAKKALLAR SATACAK''
Palandöken, yeni perakende yasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şöyle konuştu;
"Devletin en üst kademesiyle konuşup, bu meselelerin halliyle ilgili de önemli çalışma yaptık. Biliyorsunuz, yasa Meclis'te. Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak. Bu ürünleri sadece bakkallar satacak. Açma kapama saatleri yılladır söylediğimiz şey.
Ama maalesef bu pazar günleri AVM'ler ve zincir marketlerin açılmamasıyla ilgili sorunun çözülmemesinin nedeni bu işi yapan insanların tamamının ticaretten menni gibi bir şeydir.
Biz sizi o pandemi sürecinde de işyerlerinizi açtırdığımız gibi o dönemde de zincirlerin diğer ürünleri satmamasını temin eden bir arkadaşım"