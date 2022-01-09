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    • Ekonomi
    • 10.01.2022 09:21
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    • 10.01.2022 09:21
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    Evli, bekar, 1 2 3 çocuklu, çocuksuz, eşi çalışan çalışmayan AGİ 2022 ne kadar? AGİ kalktı mı? Asgari Geçim İndirimi...

    AGİ kalktı mı? Evli, bekar, 1 2 3 çocuklu, çocuksuz, eşi çalışan çalışmayan AGİ 2022 ne kadar? Asgari Geçim İndirimi yapılmayacak mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2022 Ocak zamlı maaşlar belli olunca vatandaşlar ilk alacakları maaş içerisinde Asgari Geçim İndirimi yani AGİ'nin olup olmayacağını merak etmeye başladı. Evlilik, çocuk sayısı ve eşin çalışma durumuna göre ödenen miktarlarda farklılık gösteren AGİ verilecek mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AGİ kalktı mı?

    AGİ kalktı mı? Milyonlarca kişi tarafından ekonomi gündeminde merakla araştırılan konular arasında yer alıyor ve 2022 yılında verilip verilmeyeceği araştırılıyor. 2022 asgari ücret zammının açıklanmasının ardından gözler AGİ'ye çevrilmişti ve Evli, bekar, 1 2 3 çocuklu, çocuksuz, eşi çalışan çalışmayan AGİ 2022 ne kadar sorusunun yanıtı merak edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisinin kalktığını açıklamıştı. Peki Asgari Geçim Ücreti verilecek mi? İşte son gelişmeler…

    AGİ KALKTI MI?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasında "Çok açık bir şekilde basitleştirerek AGİ aslında benzetmek için söylüyorum bir vergi iadesidir. Bir çocukluya, evliye, üç çocukluya bir vergi iadesidir. Biz vergiyi ortadan kaldırdığımız için onu peşin vermiş olduk. Dolayısıyla hiçbir kimse tereddütte olmasın. Vergi almadığımız için vergi iade etmiyoruz diyelim.

    2 bin 825 liralık bir asgari ücret vardı ve bu AGİ ile birlikteydi. 4250 liranın içerisinde de AGİ var. Verdiğimiz asgari ücret içerisinde bu AGİ desteği artık herkese var. Oransal olarak asgari ücrete yansıdı." dedi.

    ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ BEKAR, EVLİ HERKES İÇİN Mİ KALKTI?

    Asgari geçim indirimi çalışanın aylık ücretinden kesilen gelir vergisinden yapılan bir indirim olup bu tutar çalışana ödeniyordu. En yüksek indirim tutarı her yıl ocak ayında aylık asgari ücretten kesilmesi gereken gelir vergisi tutarını aşamıyordu. Asgari ücretten vergi kesintisi kalktığı ve ücretlerin asgari ücrete kadarki kısmı vergiden muaf olduğu için buna bağlı asgari geçim indirimi uygulaması da sona eriyor. AGİ'nin kalkması nedeniyle ücrette bir azalma söz konusu olmayacak.

        AYLIK GELİR VERGİSİ İSTİSNASI EN FAZLA NE KADAR OLACAK?

        Asgari ücretliler dışındaki çalışanlara yönelik vergi muafiyeti aylık net asgari ücretin (4253 lira) yüzde 15'i kadar olacak. Gelecek yıl için çalışanlara uygulanacak aylık gelir vergisi istisnası en fazla 638 lirayı bulacak.

        EVLİ, ÇOCUKLU, BEKAR ÇALIŞAN AÇISINDAN ÜCRET VERGİSİNDE BİR FARK VAR MI?

        Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançlardan kesilen verginin tamamı iade ediliyordu. Yeni sistemde asgari ücrete kadar olan kazançların tamamı vergi dışı kalması nedeniyle bu uygulama da sona erdi.

        ÜCRET GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ ORANI

        32 bin liraya kadar olan kazançlar yüzde 15
        32 bin lira ile 70 bin lira arasındaki kazançları yüzde 20
        70 bin lira ile 250 bin lira arasındaki kazançlar yüzde 27
        250 bin lira ile 880 bin lira arasındaki kazançlar yüzde 35
        880 bin lira üzeri kazançlar yüzde 40
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        Haberler Ekonomi Evli, bekar, 1 2 3 çocuklu, çocuksuz, eşi çalışan çalışmayan AGİ 2022 ne kadar? AGİ kalktı mı? Asgari Geçim İndirimi...
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