Milli otomobile blok zincir koruması

Milli otomobil markamız Togg ve Avalanche blok zincirini geliştiren Ava Labs, stratejik bir ortaklığa imza attı. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, "Bu işbirliği Togg kullanıcılarının deneyimini başka bir noktaya taşıyacak. İş ortakları, Togg kullanıcıları ve hatta Togg sahibi olmayanlar da sistemden yararlanabilecek" dedi. Ava Labs CEO'su Emin Sirer de Togg'un mobilitenin geleceğine şekil verirken en ideal blok zinciri platformunu tercih ettiğini söyledi.

ARABADAN ÖDEME

Mobil telefonlarda son 15 yıldaki değişim otomotivde de yaşanıyor. Togg, IoT ve M2M iletişim teknolojileri ile blok zinciri altyapısını birleştirerek bu değişime liderlik etmeyi hedefliyor. Togg Navigasyon sistemi sayesinde kullanıcılar farklı ulaşım çözümleri kullanarak seyahat etme imkanına sahip olacak. Kullanıcılar, Togg akıllı cihazlarını şarj istasyonunda park ettikten sonra scooter ile yolculuğa devam edebilecek ya da kahveciden kahvesini alabilecek. Bu hizmetler karşılığında da Togg akıllı cihazın kullandığı blok zinciri teknolojisi ve akıllı kontratlar ile hızlı ve güvenli şekilde ödeme yapabilecek. Ayrıca araçta yapılan bakım ve değişen parçalar blok zincir üzerinde tutulacak, böylece güvenilir bir ikinci el piyasası oluşacak.

İÇ TASARIMI GÖZ KAMAŞTIRDI

