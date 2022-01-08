EYT 2022 bütçesi içinde var mı? Erken emeklilikte yaşa takılanlar için o formül çalışılmaya başlandı!

EYT'liler konusunda ise staj, sigortalılık süreleri, prim sayısı ve diğer pek çok unsur dikkate alınarak kapsamlı bir çalışma yapılması hedeflendiği bildirildi. Henüz bakanlık tarafından gündeme alınmayan EYT konusunda çalışmaların 2022 yıl sonuna kadar netlik kazanması beklenmiyor. Öte yandan yapılacak yeni çalışmalar ile staj sürelerinin de sigorta başlangıcı sayılması birçok kişi için erken emekliliğin önünü açacak.