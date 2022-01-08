EYT 2022 bütçesi içinde var mı? Erken emeklilikte yaşa takılanlar için o formül çalışılmaya başlandı!

9 Ocak EYT bugün son dakika gelişmesi: Türkiye'deki çok sayıda EYT'li bağlamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının sonrasında yeni formüller yine gündeme gelmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise şimdilik gündeme almadıklarını ifade ettiği EYT konusu ile ilgili çalışmaların ne vakit başlayacağını şimdilik duyurmadı. Fakat EYT'liler için yeni detaylarda meydana çıkıyor. EYT'de staj formülü gündeme konumunu aldı. Peki EYT 2022 bütçesi içinde var mı? Erken emeklilikte yaşa takılanlar için o formül.
EYT'de Staj Formülü
EYT meselesinin çözümü ile alakalı şimdilik görünürde net bir çalışma olmasa da çoğu yeni ayrıntı gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak staj vakitlerinin de sigorta başlangıcı olarak sayılmasına dair taleplerin gündeme gelmesi geniş bir yankı bulmuştu. Lise ve üniversite zamanlarında oluşturulan staj vakitlerinin sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesi tartışması sürüyor.
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Özellikle mecburi staj kapsamında yer alan vatandaşların bu vakitlerin de sigorta başlangıcı olarak sayılması durumunda erken emeklilik için hak kazanmalarının önü açılacak. Güncel sisteme göre staj döneminde uzun vadeli sigorta kolları için prim yatırılmıyor. Bu amaçla emeklilik amacıyla sayılması bu bozukluğun ortadan kaldırılması talep edildi. Staj dönemlerine dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı doğrultusundan geçen aylarda belirtiler yeni bir planlama kapsamında bu alanda da yeniliklerin gelmesi beklentisi artmış durumda.