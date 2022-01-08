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    • Ekonomi
    • 08.01.2022 10:29
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    • 08.01.2022 10:36
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    3600 ek gösterge çalışmasında son dakika gelişmesi! Başkan Erdoğan talimatı verdi! Bakan Bilgin'den flaş açıklama

    Kamu personelinin yakından takip ettiği 3600 ek gösterge ile ilgili sadece belli meslek gruplarını değil tüm kamuyu kapsayacak şekilde bir hazırlık yapıldığı öğrenildi. Çalışmanın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile mayıs ayında TBMM gündemine taşınması planlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, yaptığı son dakika açıklamasında "3600 ek gösterge yıllardır Türkiye'de konuşulur. Memur ve emeklilerimizi ilgilendiren bir konu. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konunun halledileceğini söylemişti. Bunu ele aldık. Biz bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Geri dönüşü yok bu işin. Bakanlık içerisinde çalışmamızı yaptık. 3600 ek gösterge çalışanların içinde bir düzenleme yapıyor ama esasen düzenlemeyi emekliliklerinde yapıyor. Bu çalışmayı biz bakanlık içerinde tamamladık. İkinci aşamada sendikalarla değerlendireceğiz. Çalışmalar bu yıl içinde tamamlanacak. Kadro hakları için çalışmalar yapıyoruz." ifadelerine yer verdi.

    Başkan Erdoğan talimat verdi: 3600 ek gösterge için yeni çalışma

    3600 ek gösterge çalışmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı televizyon programında "3600 ek gösterge 2022'nin ilk altı ayında tamamlanacak" dedi.

    Bakan Vedat Bilgin 3600 ek gösterge çalışmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

    3600 ek gösterge yıllardır Türkiye'de konuşulur. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konunun halledileceğini söylemişti. Bunu ele aldık. Biz bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Geri dönüşü yok bu işin. Bakanlık içerisinde çalışmamızı yaptık. 3600 ek gösterge çalışanların içinde bir düzenleme yapıyor ama esasen düzenlemeyi emekliliklerinde yapıyor. Bu çalışmayı biz bakanlık içerinde tamamladık. İkinci aşamada sendikalarla değerlendireceğiz. Kadro hakları için çalışmalar yapıyoruz.

    MAYIS AYINDA MECLİS'TE
    Kamu personelinin yakından takip ettiği 3600 ek gösterge ile ilgili sadece belli meslek gruplarını değil tüm kamuyu kapsayacak şekilde bir hazırlık yapıldığı öğrenildi. Çalışmanın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile mayıs ayında TBMM gündemine taşınması planlanıyor.



        Alternatifler arasında öne çıkan bu çalışmaya göre tüm kamu personeli için 3600 gösterge verilecek.

        9.600'E ÇIKABİLECEK
        3600 gösterge ile birlikte memurlar ve daire başkanlarının maaşları eşitlenmesi tartışmalara neden olmuştu. Memura 3600 gösterge verildiğinde daire başkanları ve üstündeki görevlerin göstergeleri ise makama göre kademeli olarak artarak 9 bin 600'e kadar çıkacak.



        Örneğin; memura 3600 veriliyorsa daire başkanının ek göstergesi 4 bin 200'e çıkarılacak. Genel müdürden en üst düzey devlet memuruna kadar bir piramit oluşturulacak.



            Yapılacak düzenleme ile devlet kurumlarına göre bürokraside ortaya çıkan farklılıkların yanısıra asker-sivil bürokrasi arasındaki ayrıma da son verilmesi planlanıyor.

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            Haberler Ekonomi 3600 ek gösterge çalışmasında son dakika gelişmesi! Başkan Erdoğan talimatı verdi! Bakan Bilgin'den flaş açıklama
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