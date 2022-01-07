Yozgat Sorgun'da uranyum arama çalışmaları yeniden başladı

"URANYUMUN YÜZDE 70'İNİN BURADA OLDUĞUNU SÖYLÜYORLAR"

Peyniryemez köyünden Hayati Kanıcıoğlu ise "9. Ayda bizim köyümüzde de birtakım çalışmalar oldu. 2-3 ekip geldi, çalışma yaptı. Mehmetbeyli, Akoluk, Peyniryemez, Şahmuratlı, Yazılıtaş köylerinde uranyum olduğu söyleniyor. Ne aşamada olduğunu biz bilmiyoruz. Türkiye'deki uranyumun yüzde 70'inin burada olduğunu söylüyorlar. Benim kendi tarlamda da bir çalışma oldu, yetkililere sorduğumuzda çalışmanın olumlu olduğunu söylediler. İnşallah bu çalışma vatanımıza milletimize yararlı olur. Bu vatan bizim isteriz ki Türkiye Cumhuriyeti bu rezervleri işleyip kendi hammaddemizi kendimiz üretelim. İnşallah hayırlı olur. Uranyum arama çalışmaları için ne gerekiyorsa biz hazırız. Gerekirse kendi tarlamızı, mülkümüzü vermeye hazırız. Yeter ki biz dünya devi olalım ve kimseye bağımlı kalmayalım" şeklinde konuştu.