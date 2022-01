Yozgat Sorgun'da uranyum arama çalışmaları yeniden başladı

"2023 YILINDA BAĞIMSIZ OLARAK HER ŞEYİMİZİ ÜRETECEĞİZ"

Çakırhacılı köyünden Selahattin İlbaş, 3 ay önce köylerinde uranyum arama çalışmaları başlatıldığını söyleyerek, "Köyümüzde Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünce tarlalarımızda uranyum arandı. 4 yere 150-170 metre derinliğinde sondaj vuruldu. İnşallah bu çalışmalar köyümüze, memleketimize, ülkemize hayırlı olur. Daha önceleri yurt dışından gelip aradılar, yurt dışından gelip arayana kadar kendimiz, devlet eliyle aranması daha iyi olur. Her şeyimiz milli olursa mutlu, onurlu oluruz. Köy halkı olarak bize de katkısı olur. Sorgun'da Mehmetbeyli, Akoluk, Peyniryemez, Şahmuratlı, Yazılıtaş köyleri arasında birçok yere sondaj vurdular, hepsinde de uranyum çıktı. Sorgun uranyum zenginidir, inşallah muvaffak olacağız, 2023 yılında bağımsız olarak her şeyimizi üreteceğiz" dedi.