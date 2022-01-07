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Yozgat’ta uranyum arama çalışmaları yeniden başlatıldı

Yozgat’ta uranyum arama çalışmaları yeniden başlatıldı
07.01.2022 15:30

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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde nükleer enerji santrallerinin hammaddesi olan uranyum rezervi tespit etme çalışmaları yeniden başlatıldı. Sorgun ilçesinde 6-7 bin ton arasında uranyum rezervinin olduğu tahmin ediliyor. Türkiye’de son yıllarda başlanılan ve devam eden nükleer enerji santralleri kurulması çalışmalarının yanı sıra bir yanda da hammadde arayışları sürüyor. Bu kapsamda dışa bağımlılığı azaltmak adına en zengin uranyum yataklarının bulunduğu Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Akoluk, Temrezli, Mehmetbeyli, Peyniryemez ve Çakırhacılı köyleri arasındaki arazilerde, devlet eliyle uranyum arama çalışmaları, uzun yıllar sonra yeniden başlatıldı.

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