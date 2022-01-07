BES'te yüzde 25'lik devlet katkısı yüzde 30'a çıkıyor! Bireysel emeklilikle ilgili 18 maddelik kanun teklifi komisyonda





'ÜRETİM, İHRACAT VE İSTİHDAMI ARTIRACAĞIZ'

Öztürk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni ekonomi modelini hatırlatarak "Amaçlanan temel hedeflere ulaşmak için öncelikli olarak makroekonomik istikrarı sağlayacak, yüksek katma değerli yatırımları teşvik ederek üretim, ihracat ve istihdamı artıracağız. Bu yolla cari açık sorununu kalıcı olarak çözmek, orta gelir tuzağını aşmak ve küresel değer zincirlerinde üst sıralara çıkmak ana hedefimizdir. Üretime dayalı ihracat öncelikli modelin, orta ve uzun vadede başarı sağlayabilmesi için öncelikle makroekonomik istikrarın korunması bir zorunluluktur" dedi.