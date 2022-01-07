BES'te yüzde 25'lik devlet katkısı yüzde 30'a çıkıyor! Bireysel emeklilikle ilgili 18 maddelik kanun teklifi komisyonda

Son dakika haberi... TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında 'Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Teklifte ilk imza sahibi olan AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, teklifin detayları hakkında komisyon üyelerine sunum yaptı.
'ÜRETİM, İHRACAT VE İSTİHDAMI ARTIRACAĞIZ'
Öztürk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni ekonomi modelini hatırlatarak "Amaçlanan temel hedeflere ulaşmak için öncelikli olarak makroekonomik istikrarı sağlayacak, yüksek katma değerli yatırımları teşvik ederek üretim, ihracat ve istihdamı artıracağız. Bu yolla cari açık sorununu kalıcı olarak çözmek, orta gelir tuzağını aşmak ve küresel değer zincirlerinde üst sıralara çıkmak ana hedefimizdir. Üretime dayalı ihracat öncelikli modelin, orta ve uzun vadede başarı sağlayabilmesi için öncelikle makroekonomik istikrarın korunması bir zorunluluktur" dedi.
'EKONOMİ POLİTİKALARI DAHA ŞEFFAF VE ÖNGÖRÜLEBİLİR OLACAK'
Piyasa ekonomisi, finansal serbestlik ve serbest kambiyo rejimine tam bağlılıktan kesinlikle vazgeçilmeyeceğini belirten Öztürk "Ekonomi politikaları daha şeffaf ve öngörülebilir olacaktır. Dengeli ve sürdürülebilir bir maliye politikası uygulanacaktır.