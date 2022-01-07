Ocak 2022 konut ve ihtiyaç kredisi depremi! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Finansbank, İNG, Akbank ve Yapı Kredi oranları güncelledi!

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) geçtiğimiz ay 100 baz puan faiz indirimi kararını açıklamıştı. Politika faizlerinin %15 seviyelerine kadar gerilemesinin ardından Türkiye'nin önde gelen kamu bankaları ise hemen harekete geçti. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından son dönemde artan konut fiyatları karşısında hem vatandaşa uygun finansman desteği sağlamak hem de konut piyasalarında canlılığı artırmak için konut kredisi faiz oranlarını düşürdü. Öte yandan konut kredilerinin yanı sıra birçok özel ve kamu bankası tarafından 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredileri de sunuluyor.