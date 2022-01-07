Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) benzin, motorin ve LPG fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamalar araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. Son olarak bu gece zam geleceği iddia edildi. Peki, Benzin ve motorine zam var mı? 7 Ocak 2022 benzin ve mazot fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...