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    • Ekonomi
    • 07.01.2022 14:00
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    • 07.01.2022 14:00
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    Benzin ve motorine zam var mı? 7 Ocak 2022 benzin ve mazot fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    Milyonlarca araç sahibi benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki son gelişmelere odaklandı. Son dönemde fiyatlarda değişikler yaşanırken Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılacak açıklamaya odaklanıldı. Peki, benzin ve motorine zam var mı? 7 Ocak 2022 benzin ve mazot fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte yaşanan son gelişmeler...

    Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) benzin, motorin ve LPG fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamalar araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. Son olarak bu gece zam geleceği iddia edildi. Peki, Benzin ve motorine zam var mı? 7 Ocak 2022 benzin ve mazot fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

    BENZİN VE MOTORİNE ZAM VAR MI?

    Söz konusu son iddiaya göre bu gece yarısından itibaren motorine 0,94 kuruş, benzine 0,63 kuruş zam yapılacağı öne sürüldü. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi.

    AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor.

        LPG'de bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.
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        Haberler Ekonomi Benzin ve motorine zam var mı? 7 Ocak 2022 benzin ve mazot fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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