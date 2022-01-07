Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) benzin, motorin ve LPG fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamalar araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. Son olarak bu gece zam geleceği iddia edildi. Peki, Benzin ve motorine zam var mı? 7 Ocak 2022 benzin ve mazot fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...
BENZİN VE MOTORİNE ZAM VAR MI?
Söz konusu son iddiaya göre bu gece yarısından itibaren motorine 0,94 kuruş, benzine 0,63 kuruş zam yapılacağı öne sürüldü. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.