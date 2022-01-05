Bu ay sonunda açılıyor! 'Ölüm yolu' olarak bilinen Kocaeli-Kandıra yolunda sona yaklaşıldı

Yolun Sarıhocalar Köyü'nden Kandıra F Tipi Cezaevi'nin arka kısmına kadar olan 4.8 ve Çubuklu Bala ile Çubuklu Osmaniye arasında kalan 2.7 kilometrelik iki varyantı tamamlandı. İki yol bu ayın sonunda tamamlanarak hizmete açılacak.