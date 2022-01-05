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    • Ekonomi
    • 06.01.2022 09:28
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    • 06.01.2022 09:28
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    Güncel sigara fiyatları ne kadar? Hangi sigaralara zam geldi 2022? Kent, Samsun, Tekel 2000, Marlboro, Winston fiyatı…

    Hangi sigaralara zam geldi 2022? Sabahın ilk saatlerinden itibaren tiryakiler sigara fiyatlarındaki değişimi araştırmaya başladı ve güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. Sigara ve alkolden alınan ÖTV'ye yüzde 47 artış yapıldı ve dolayısıyla bu durum fiyatlara da yansıdı, JTİ, Philip Morris, BAT, Turktab 2022 zamlı sigara fiyat listesini peşpeşe açıkladı. Kent, Samsun, Tekel 2000, Marlboro gibi daha pek çok çeşidin yeni satış rakamı merak konusu oldu. Güncel sigara fiyatlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Güncel sigara fiyatları ne kadar?

    Hangi sigaralara zam geldi 2022? Güncel sigara fiyatları ne kadar? Kent, Samsun, Tekel 2000, Marlboro, Winston fiyatı kaç TL? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ekonomi gündeminde en çok konuşulan ve dikkat çeken konular arasında 2022 sigara zammı yer alıyor ve Sigara ve alkolden alınan ÖTV'ye yüzde 47 olmasıyla birlikte JTİ, Philip Morris, BAT, Turktab fiyatlarını güncelledi.

    HANGİ SİGARALARA ZAM GELDİ?

    Sigara ve alkolden alınan ÖTV'ye yüzde 47 artış yaşandı. Fiyatların ne kadar artacağına ise firmalar karar verecek.

    Güncel fiyatlar şu şekilde:

    PHILIP MORRIS

    Marlboro Edge: 23 TL

    Marlboro Touch: 24 TL

    Marlboro: 25 TL

    Parliament: 25,00 TL

    Parliament Midnight Blue: 24,50 TL

    Muratti: 23 TL

    Muratti Blu: 22 TL

    Lark: 22 TL

    Chesterfield: 21,50 TL

    L&M: 21,50 TL

    JTI MARKA SİGARALAR

    Winston Slender: 18 TL

    Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL

    Winston: 19 TL

    Winston Xsence Black&Gray: 20 TL

        Camel Slender: 17,50 TL

        Camel: 18 TL

        Monte Carlo Slender: 17,50 TL

        Monte Carlo: 17,50 TL

        LD: 17,50 TL

        BRİTİSH AMERİCAN TOBACCO

        Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 18 TL

        Kent D-Range: 18 TL

        Kent Slims: 21 TL

        Kent (Blue, Grey, White): 19 TL

        Rothmans: 17,50 TL

        Viceroy: 17,00 TL

        Pall Mall: 18,00 TL

        Tekel 2000: 17,50 TL

        Tekel 2001: 17,50 TL

        Samsun: 18,00 TL

        Maltepe: 18,00 TL

        TÜRKTAB SİGARA FİYATLARI

        Violet - Slims: 19.00 TL

        Winner Slims - Family: 18.00 TL

        HD Blue Slims - Family: 17.00 TL

        HD Sky Red - Uzun - Kısa: 16.00 TL

        HD Q.Size Sky Blue - Ocean Blue: 14.50 TL

        HD Blue - Kısa - Uzun: 16.00 TL

        President Kısa - Uzun - Sky: 15.50 TL

        Winner Kısa - TF - Rogue: 14.00 TL

        President - Q.Size Red-White-Sea-Ocean: 15.00 TL

        Vigor Cerulean - Uzun-Kısa-Slims: 16.00 TL

        Point Blue - Slims: 15.00 TL

        Medley Kısa - Family: 15.50 TL

        MMC Kısa - Uzun: 15.50 TL

        Toros 2005 - Family: 15.50 TL

        Hazar Kısa - Family: 15.50 TL
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        Haberler Ekonomi Güncel sigara fiyatları ne kadar? Hangi sigaralara zam geldi 2022? Kent, Samsun, Tekel 2000, Marlboro, Winston fiyatı…
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