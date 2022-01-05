65 yaş maaşı ne kadar olacak 2022? Yaşlılık maaşı ne kadar 2022 son dakika? Yaşlılık aylığı kaç TL, ne zaman yatacak?

Yaşlılık maaşı ne kadar 2022 son dakika? Sabah saatlerinden bu yana tüm illerden milyonlarca vatandaş açıklanan zam oranlarının ardından güncel yaşlılık maaşının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklayınca emekli, memur, engelli aylığı, 65 yaş parası, evde bakım maaşı gibi pek çok ödemenin miktarında da artış yaşandı. Peki 65 yaş maaşı ne kadar olacak 2022? Yaşlılık aylığı kaç TL, nasıl alınır? İşte 65 yaş aylığı konusu hakkında son dakika tüm detaylar…
2022 YAŞLILIK AYLIĞI NE KADAR?
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2.500 TL
Memur'un ocak zammı yüzde 5 yerine yüzde 7.5
Toplam zam yüzde 30,5
TABAN AYLIKLAR
Emekli Mevcut Zamlı
Emekli Sandığı 3.275,90 4.175,79
SSK (2000 öncesi) 2.624,24 3.292,63
SSK (2000 sonrası) 1.626,75 2.041,25 + 458,75
Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.948,68
Bağ-Kur tarım 1.867,51 2.343,16 + 156,84
NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.
MEMUR / TABAN MAAŞ (Net)
Mevcut 4.330,42 TL
Yeni 5.651,20 TL
MEMUR/TABAN MAAŞ (Aile yardımı dahil)
Mevcut 4.880 TL
Yeni 6.368,40 TL