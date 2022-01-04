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    • Ekonomi
    • 04.01.2022 11:05
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    • 04.01.2022 11:05
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    Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ikinci toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında bugün gerçekleştirilecek

    Son dakika haberi... Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ikinci toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında bugün yapılacak. Toplantıda, enflasyonla mücadele kapsamında alınabilecek tedbirler de masaya yatırılacak.

    Hazine’de kritik toplantı! Masada enflasyon var

    Hazine ve Maliye Bakanlığı Emek Yerleşkesi'nde saat 19.00'da başlayacak toplantıda, 2021 yılı enflasyon gelişmeleri değerlendirilecek.

    Toplantıda, enflasyonla mücadele kapsamında alınabilecek tedbirler de masaya yatırılacak.

    Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda, Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman bakanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı ile Merkez Bankası Başkanı'ndan oluşuyor. Gerekli görülmesi halinde ilgili sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcileri de toplantılara davet edilebiliyor.

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    Haberler Ekonomi Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ikinci toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında bugün gerçekleştirilecek
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