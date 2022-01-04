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    • Ekonomi
    • 04.01.2022 11:22
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    • 04.01.2022 11:37
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    SON DAKİKA! Bakan Fatih Dönmez duyurdu: Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık

    Son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2021 yılında Cumhuriyet dönemi rekorunu kırarak toplam 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatı yapıldığını duyurdu.

    Bakan duyurdu: Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2021 yılında Cumhuriyet dönemi rekorunu kırarak toplam 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatı yapıldığını duyurdu.

    İşte Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar
    Madencilik sektörümüz normalleşme dönemine girilmesiyle özellikle ihracat bazlı büyük bir sıçrama yaşadı. Bu sene Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak, 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatını gerçekleştirdik.

    Ekonomiyi bir buz dağı gibi görürsek, ekonomiye girdi sağlayan, üretimin ham maddesini tedarik eden aslında buzdağının en temelinde, görünmeyen kısmında madencilik yatıyor.

    Enerji bağımsızlığımız bizler için ne kadar hayati öneme sahipse maden bağımsızlığımız da aynı hayati öneme sahip bir konu. Madenler bizim geleceğimizdir.

    Ayrıntılar geliyor...

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