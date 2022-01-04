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    • Ekonomi
    • 04.01.2022 16:35
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    • 04.01.2022 16:35
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    Başkan Erdoğan'ın "emekli maaşı en az 2 bin 500 TL olacak" açıklamasının ardından AK Parti'den muhalefete 'madde ekleme' ziyareti

    Başkan Erdoğan, dün Kabine toplantısının ardından emekli maaşlarının en az 2 bin 500 TL olacağını açıklamıştı. TBMM'de AK Parti grubu, muhalefet partilerini ziyaret ederek, emekli maaşlarının en az 2 bin 500 TL olmasıyla alakalı yasal düzenlemenin, bugün Genel Kurul'da görüşmelerine başlanacak olan teklife madde eklenmesini görüşecek.

    Erdoğan müjdelemişti! En düşük emekli maaşı...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarının en az 2 bin 500 TL olacağını açıklamasının ardından AK Parti grubu yasal düzenleme için harekete geçti.

    Bu kapsamda, AK Parti grubu bugün muhalefet partilerini ziyaret edecek. Emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemenin, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanacak olan 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına' ilişkin yasa teklifine madde eklenmesi teklifini götürecek.

    AK Parti, muhalefet partileriyle uzlaşırsa düzenleme maddesi teklife eklenecek. Görüşmeden bir uzlaşı çıkmazsa, AK Parti bugün TBMM Başkanlığı'na sunmaya hazırlandığı yasa teklifine madde ekleyecek.



    ERDOĞAN, "HİÇBİR EMEKLİMİZ 2 BİN 500 LİRANIN ALTINDA MAAŞ ALMAYACAK"
    Kabine Toplantısı sonrasında millete seslenen Başkan Erdoğan, Türkiye ve dünyada yaşanan ekonomik gelişmelere değinerek emeklilerin beklediği müjdeyi açıkladı.




        Erdoğan, emekli maaşlarına yapılan artış ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
        "Şimdi geldik emeklilerimize, bugün ağırlıklı olarak o bekleniyor. Emeklilerimizin maaşlarında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili yeni bir alt sınır belirledik. Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak. Böylece aylık geliri bin 500 liradan başlayan bir milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz. Temmuz ayında hem memurlarımızın hem emeklilerimizin maaşlarına yapılacak yüzde 7 toplu sözleşme artışına ilave olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı da ilave edilecektir.

        Bugün burada bir kez daha Türkiye'nin demokratik ve ekonomik kalkınmasında attığımız tarihi adımları yeni ekonomi programımızı başarıyla neticelendirerek taçlandırmanın sözünü veriyoruz. Yarımıyla, istihdamıyla, ihracatıyla, cari dengesiyle hedeflerine ulaşmış, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmuş Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız. Geçmişte bu tür kritik dönemlerde ihtiyacı olan atılımları tak parti faşizminin çarpık uygulamalarıyla, darbelerle, vesayetin oyunlarıyla, siyasi istikrarsızlıkla, terörle ve daha pek çok tuzakla kaçırmış bir ülkeyiz. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile inşallah bu defa tarihi tekerrür ettirmeyecek, aynı hüzünlü tablo ile karşılaşmayacak, aynı bedelleri ödemeyeceğiz. Çünkü bu defa ibret alacağımız muazzam birikimler ve asla vazgeçemeyeceğimiz muazzam kazanımlarla yolumuza devam ediyoruz."

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        Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan'ın "emekli maaşı en az 2 bin 500 TL olacak" açıklamasının ardından AK Parti'den muhalefete 'madde ekleme' ziyareti
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