Dün çekilen Süper Loto sonucu sorgulama ekranı! 4 Ocak Süper Loto sonuçları millipiyangoonline'da

Haftanın 3 günü çekilen Süper Loto 'da haftanın ilk çekilişi bu akşam saat 21:30da gerçekleştirilecek. Gözler Milli Piyango sayfasında! Şans oyunu sevenler 4 Ocak Süper Loto sonuçlarını bekliyor. Bugün çekilen Süper Loto sonucu sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. 4 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto'da devreden büyük ikramiye 104.839.452. İşte detaylar...
4 OCAK 2022 SÜPER LOTO SONUÇLARI
Süper Loto bugün (4 Ocak 2022 Salı) saat 21:30'da çekildi. Yaklaşık 5-6 dakika süren çekilişin sona ermesinden sonra bilet sorgulama işlemleri "millipiyangoonline.com" adresinden yapılabilecek.
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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?
Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.