Başkan Erdoğan: Kurdaki gibi enflasyondaki köpüğü de alacağız

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Enflasyonla ve kurdaki dalgalanmayla mücadeleye değinen Erddoğan, konuşmasında ekonomiye ilişkin şu mesajları verdi:
TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİ HALİNE GETİRECEK ADIMLARI ATIYORUZ
Şimdi çok daha büyük bir atılımın içine girdik. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirecek adımları atıyoruz. Gezi olaylarından 17/25 Aralık'a kadar her saldırı aynı gaye ile tertip edilmiştir. Bizi yolumuzdan döndürmeye muvaffak olamadılar.
Dünya salgınla başlayan sağlık krizi ve ekonomik krizle sarsılırken Türkiye hedeflerine doğru yürüyüşünü hızlandırmıştır. İhracatta 2021'i açıkladık, 225 milyar doların üzerinde bir rakamla tamamlamamız doğru yolda ilerlediğimizin göstergesidir.
Bu millet çalışıyor ama ana muhalefet yavruları ile birlikte bu çalışmaları görmüyor. Hazine'ye ait tarım arazilerini kira ile kullanan çiftçilere bir müjde verelim. Çiftçilerimizin bu yerlerin ecri misil bedelinin yarısına kiralamayı zaten sağlamıştık. Bu 55 bin çiftçimizin kira sözleşmelerinin yıllık artış bedelini yüzde 22'den yüzde 9'a indiriyoruz. Bu uygulamadan yeni hazine arazisi kiralayacak çiftçilerimiz de faydalanabilecektir.