Başkan Erdoğan: Kurdaki gibi enflasyondaki köpüğü de alacağız

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Enflasyonla ve kurdaki dalgalanmayla mücadeleye değinen Erddoğan, konuşmasında ekonomiye ilişkin şu mesajları verdi:

TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİ HALİNE GETİRECEK ADIMLARI ATIYORUZ

Şimdi çok daha büyük bir atılımın içine girdik. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirecek adımları atıyoruz. Gezi olaylarından 17/25 Aralık'a kadar her saldırı aynı gaye ile tertip edilmiştir. Bizi yolumuzdan döndürmeye muvaffak olamadılar.