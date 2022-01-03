Memur-Sen'den memur ve memur emeklisi zamlarıyla ilgili flaş ek zam açıklaması

Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında memur ve emeklilerin zam oranı da netleşti. Buna göre memur ve memur emeklileri yüzde 22,48 ek zam alacak. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25,48 zam alacak. Bu zamların üzerine 2021'de ekonomideki dalgalanma nedeniyle refah payının da gündeme gelmesi bekleniyor.
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ek zam şart olmuştur" dedi.
Yalçın'ın paylaşımları şu şekilde:
''Ek zam şart olmuştur. TÜİK tarafından açıklanan %13,58 Aralık ayı enflasyon oranıyla birlikte; yıllık enflasyon %36,08'i buldu. 2021 Temmuz-Aralık enflasyonu %25,48 ve kamu görevlilerinin 2022 Ocak maaş ve ücretlerine yansıyacak enflasyon farkı %22,48 olarak belli oldu.
Kısacası Aralık ayı enflasyon rakamları göstermektedir ki; 'hedefler tutmadı, tahminler şaştı.' Covid-19 pandemisinin de etkisiyle; küresel ve bölgesel ekonomide yaşanan hareketlilik, enflasyonu yukarı yönlü, alım gücünü ise aşağı yönlü hareket ettirmeye devam ediyor.