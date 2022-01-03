Vav TV İzle
Haberler Ekonomi SON DAKİKA! Emekli ve memur zam oranı belli oldu! Kim ne kadar alacak? Tabloya bak maaşını öğren

SON DAKİKA! Emekli ve memur zam oranı belli oldu! Kim ne kadar alacak? Tabloya bak maaşını öğren

Son dakika haberi... Aralık 2021 dönemi enflasyon oranının açıklanmasıyla beraber, 2021 yılı enflasyon oranı netleşti. Yıllık enflasyon oranı yüzde 36,08 olurken, SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisinin zam oranları da belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 25,48; memur ve memur emeklisi zam oranı ise yüzde 27,48 oldu. Peki kim ne kadar maaş alacak? İşte kalem kalem zamlı maaş tablosu...

03.01.2022 10:32 - Son Güncelleme: 03.01.2022 10:56
SON DAKİKA! Emekli ve memur zam oranı belli oldu! Kim ne kadar alacak? Tabloya bak maaşını öğren

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2021 dönemi ile yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı.

Memur ve emeklinin maaşlarına yılın ilk yarısında yapılacak zam oranı da böylelikle netlik kazandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA! Emekli ve memur zam oranı belli oldu! Kim ne kadar alacak? Tabloya bak maaşını öğren

2021 yılı temmuz-kasım döneminde, enflasyon temmuzda 1,8, ağustosta 1,12, eylülde 1,25, ekimde 2,39, kasımda 3,51 olmak üzere toplam 10,07 olarak gerçekleşmişti.

SON DAKİKA! Emekli ve memur zam oranı belli oldu! Kim ne kadar alacak? Tabloya bak maaşını öğren

2021 aralık dönemi enflasyonu ise 13,58 oldu. 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon 25,48 olarak gerçekleşti.

SON DAKİKA! Emekli ve memur zam oranı belli oldu! Kim ne kadar alacak? Tabloya bak maaşını öğren

MEMUR VE EMEKLİNİN MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU
Bu rakamlara göre memur ve memur emeklinin 2022 yılı ilk altı aylık dönemde alacağı maaş zammında enflasyon farkı 20,65 oldu.

SON DAKİKA! Emekli ve memur zam oranı belli oldu! Kim ne kadar alacak? Tabloya bak maaşını öğren

Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarında yüzde 5 artış yapılacak.

SON DAKİKA