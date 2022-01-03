SON DAKİKA! Emekli ve memur zam oranı belli oldu! Kim ne kadar alacak? Tabloya bak maaşını öğren
Son dakika haberi... Aralık 2021 dönemi enflasyon oranının açıklanmasıyla beraber, 2021 yılı enflasyon oranı netleşti. Yıllık enflasyon oranı yüzde 36,08 olurken, SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisinin zam oranları da belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 25,48; memur ve memur emeklisi zam oranı ise yüzde 27,48 oldu. Peki kim ne kadar maaş alacak? İşte kalem kalem zamlı maaş tablosu...
03.01.2022 10:32
- Son Güncelleme: 03.01.2022 10:56