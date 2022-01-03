2022 Ebe maaşı enflasyon farkı zammı ne kadar? Ebe maaşları 2022 Ocak zammı ne kadar oldu?

Ebe maaşları merak edilerek araştırılmaya başlandı. Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği gün nihayet geldi. Emekli, işçi, memur milyonlarca vatandaş Ocak ayı zammı için nefeslerini tutmuştu. 6 aylık enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte zamlı ebe maaşları merak edildi. Peki, Ebe maaşları 2022 Ocak zammı ne kadar oldu? 2022 Ebe maaşı enflasyon farkı zammı ne kadar? İşte detaylar!