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    • Ekonomi
    • 03.01.2022 11:49
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    • 03.01.2022 12:20
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    Enflasyon farkıyla oluşan zamlı Hemşire maaşları ne kadar? Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek hemşire maaşları...

    2022 yılında doktor, hemşire, polis, öğretmen ve diğer memurlar maaşlarını zamlı almaya başlayacak. Enflasyon farkıyla oluşan zamlı Hemşire maaşları ne kadar? Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek hemşire maaşları kaç TL oldu? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. İşte memurların toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla oluşan zamlı maaşları...

    Enflasyon farkıyla oluşan zamlı Hemşire maaşları ne kadar?

    Asgari ücret ve Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından 2022'de memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam merak edildi. Hemşire maaşları 2021 yılında 5.237 TL alıyordu. 2022 yılında Ocak ayı zammı ile yeni maaşlarını almaya başlayacaklar. Peki Enflasyon farkıyla oluşan zamlı Hemşire maaşları ne kadar? Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek hemşire maaşları belli oldu mu? Son dakika haberine göre milyonların beklediği emekli ve memur zammı açıklandı. İşte detaylar...

    EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI KAÇ TL OLDU?

    2022 Bekçi, hemşire, imam, öğretmen ve polis maaşları belli oldu. 2021 yılı enflasyon rakamı %36.08 olarak kaydedilirken, Aralık ayındaki enflasyon %13.58 arttı. En düşük memur maaşı 5.665 TL oldu.

    En düşük memur emeklisi aylığı: 4.037

    En düşük işçi emeklisi aylığı: 2.041

    En düşük esnaf emeklisi aylığı: 2.214

    En düşük çiftçi emeklisi aylığı 2.087

    ENFLASYON FARKIYLA OLUŞAN ZAMLI HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR?

    İşte milyonlarca memurların toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla oluşan zamlı maaşları;

    Görev Aralık maaşı Ocak maaşı

    Hademe (15/1) 4.102 -- 5.228
    Hizmetli (15/1) 4.102 -- 5.228
    Mübaşir (11/1) 4.359 -- 5.556
    Usta öğretici (11/1) 4.420 -- 5.634
    Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 4.423 -- 5.638
    Memur (9/1) 4.424 -- 5.639
    Zabıta memuru (9/1) 4.513 -- 5.752
    İtfaiyeci (9/1) 4.706 -- 5.998
    Araştırmacı (9/1) 4.742 -- 6.044
    İmam/hatip (9/1) 4.762 -- 6.070

    Müezzin (9/1) 4.762 -- 6.070
    Şef (7/1) 4.789 -- 6.104
    Orman muhafaza memuru (11/1) 4.881 -- 6.221
    Öğretmen (9/1) 4.941 -- 6.298
    Vaiz (9/1) 5.016 -- 6.393
    Hemşire (9/1) 5.237 -- 6.675
    Sağlık memuru (9/1) 5.237 -- 6.675
    Ebe (9/1) 5.244 -- 6.684
    Programcı (9/1) 5.395 -- 6.876

        Bekçi (lisans 9/1) 5.429 -- 6.920
        Şube müdürü (7/1) 6.065 -- 7.730
        Polis (11/1) 6.502 -- 8.287
        Mühendis (7/1) 6.883 -- 8.773
        Komiser (8/1) 6.987 -- 8.906
        Araştırma görevlisi (8/1) 7.093 -- 9.041
        Başkomiser (8/1) 7.102 -- 9.052

        Müfettiş yardımcısı (9/1) 7.127 -- 9.084
        Uzman yardımcısı (9/1) 7.242 -- 9.231
        Asistan (sağlık hizmetleri-6/1) 7.391 -- 9.421
        Müfettiş (7/1) 7.836 -- 9.988
        Uzman (7/1) 7.915 -- 10.088
        Başasistan (sağlık hiz. 5/1) 8.401 -- 10.708
        Kaymakam (4/1) 8.933 -- 11.386

        *TABLO'daki maaşlara aile yardımı, görev tazminatı, fazla mesai ücreti gibi yan ödemeler eklenmemiştir. Ayrıca 1 Ocak'tan geçerli vergi istisnası hesabı maaşlara dahil değildir.
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