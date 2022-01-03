Asgari ücret ve Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından 2022'de memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam merak edildi. Hemşire maaşları 2021 yılında 5.237 TL alıyordu. 2022 yılında Ocak ayı zammı ile yeni maaşlarını almaya başlayacaklar. Peki Enflasyon farkıyla oluşan zamlı Hemşire maaşları ne kadar? Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek hemşire maaşları belli oldu mu? Son dakika haberine göre milyonların beklediği emekli ve memur zammı açıklandı. İşte detaylar...