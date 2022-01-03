Asgari ücret ve Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından 2022'de memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam merak edildi. Hemşire maaşları 2021 yılında 5.237 TL alıyordu. 2022 yılında Ocak ayı zammı ile yeni maaşlarını almaya başlayacaklar. Peki Enflasyon farkıyla oluşan zamlı Hemşire maaşları ne kadar? Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek hemşire maaşları belli oldu mu? Son dakika haberine göre milyonların beklediği emekli ve memur zammı açıklandı. İşte detaylar...
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI KAÇ TL OLDU?
2022 Bekçi, hemşire, imam, öğretmen ve polis maaşları belli oldu. 2021 yılı enflasyon rakamı %36.08 olarak kaydedilirken, Aralık ayındaki enflasyon %13.58 arttı. En düşük memur maaşı 5.665 TL oldu.
En düşük memur emeklisi aylığı: 4.037
En düşük işçi emeklisi aylığı: 2.041
En düşük esnaf emeklisi aylığı: 2.214
En düşük çiftçi emeklisi aylığı 2.087
ENFLASYON FARKIYLA OLUŞAN ZAMLI HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR?
İşte milyonlarca memurların toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla oluşan zamlı maaşları;
Görev Aralık maaşı Ocak maaşı
Hademe (15/1) 4.102 -- 5.228
Hizmetli (15/1) 4.102 -- 5.228
Mübaşir (11/1) 4.359 -- 5.556
Usta öğretici (11/1) 4.420 -- 5.634
Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 4.423 -- 5.638
Memur (9/1) 4.424 -- 5.639
Zabıta memuru (9/1) 4.513 -- 5.752
İtfaiyeci (9/1) 4.706 -- 5.998
Araştırmacı (9/1) 4.742 -- 6.044
İmam/hatip (9/1) 4.762 -- 6.070
Müezzin (9/1) 4.762 -- 6.070
Şef (7/1) 4.789 -- 6.104
Orman muhafaza memuru (11/1) 4.881 -- 6.221
Öğretmen (9/1) 4.941 -- 6.298
Vaiz (9/1) 5.016 -- 6.393
Hemşire (9/1) 5.237 -- 6.675
Sağlık memuru (9/1) 5.237 -- 6.675
Ebe (9/1) 5.244 -- 6.684
Programcı (9/1) 5.395 -- 6.876