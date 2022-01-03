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    • Ekonomi
    • 03.01.2022 23:24
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    • 03.01.2022 23:31
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    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den emekli ve memur maaşı zammına ilişkin açıklama!

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından merakla beklenen emekli ve memur maaşı zammına ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan, memurların maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkardıklarını, aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklinin maaşını 2 bin 500 liraya yükselttiklerini bildirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin zamma ilişkin açıklama yaptı. Bilgin, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız." dedi.

    Emekli ve memur maaşı zammına ilişkin açıklama!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız" dedi.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız. Memurlarımızın maaşına yapılacak zam oranı yüzde 30.5 olarak belirlenmiştir. En düşük emekli maaşı ise bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmiştir. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

    BAŞKAN ERDOĞAN MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMINI AÇIKLADI

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından merakla beklenen emekli ve memur maaşı zammına ilişkin açıklamada bulundu.

    "MEMUR MAAŞ ARTIŞ ORANI YÜZDE 30,5"
    Erdoğan, hiçbir vatandaşı fiyat artışlarının yükü altında bırakmadıklarını ve bırakmayacaklarını, çalışanlar başta olmak üzere vatandaşların gelirlerini enflasyonun altında ezdirmeyecek özel tedbirler aldıklarını ve bu tedbirleri almaya da devam edeceklerini belirterek şunları kaydetti:

    "Asgari ücrete yaptığımız yüzde 50'lik artış bunun örneklerinden biridir. Yeni asgari ücretle işçilerimizin gelirlerinde enflasyon oranının çok üzerinde bir artışı gerçekleştirdik. Bu düzenleme asgari ücrete endeksli işsizlik maaşı, evde bakım ücreti, 65 yaş aylığı, iş göremezlik ödeneği gibi pek çok rakamı da aynı oranda artırmıştır.

    Memurlarımızın maaşlarında temmuz-aralık ayı enflasyon farkı ve toplu sözleşme gereği olarak toplamda yüzde 28 oranında bir artış yapıldı. Bununla kalmadık, memurlarımızın ocak ayındaki yüzde 5'lik toplu sözleşme dönem zammını yüzde 2,5 artışla yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkararak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz.

    Aile yardımları da çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşından küçük çocuklar için 115 lira, 6 yaşından büyük çocuklar için 57 lira olarak güncellenmiştir. Tabii bu rakamlara memur maaşlarının asgari ücret kadarki kısmının gelir ve damga vergilerinden muaf tutulmasıyla ortaya çıkan ve 288 liraya kadar ulaşan artışları da ilave etmek gerekiyor."

        "EMEKLİMİZ 2 BİN 500 LİRANIN ALTINDA MAAŞ ALMAYACAK"
        Erdoğan emeklilere ilişkin düzenlemeler hakkında da şöyle bilgi verdi:

        "Emeklilerimizin maaşlarında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz, buna ilave olarak düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili yeni bir alt sınır belirledik. Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak. Böylece aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz. Temmuz ayında hem memurlarımızın hem emeklilerimizin maaşlarına yapılacak yüzde 7 toplu sözleşme artışına ilave olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı da ilave edilecektir."

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        Haberler Ekonomi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den emekli ve memur maaşı zammına ilişkin açıklama!
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