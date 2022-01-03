Milyonlara yeni maaş hesaplaması! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı tavanı yükseldi mi?

Enflasyon rakamı açıklandı 6 aylık oran yüzde 25,4749 olarak belirlendi. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 25,47, memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 5 + yüzde 22.,47 enflasyon farkı olarak hesaplandı. Buna göre emekli ve memurların dışında tüm sosyal yardımlar ve kıdem tazminatı tavanı yükseldi.