Milyonlara yeni maaş hesaplaması! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı tavanı yükseldi mi?
TÜİK 2021 yılı enflasyon oranını açıkladı ve 6 aylık oran yüzde 25,4749 olarak netleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 25,47; memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 5 + yüzde 22,47 enflasyon farkı oldu. Bu oranla birlikte sadece maaşlar değil, sosyal yardımlar ve kıdem tazminatı tavanı da yükseldi. Peki 2022'de en düşük emekli maaşı, en düşük memur maaşı ne kadar oldu? Yeni yılda kim ne kadar maaş kazanacak? Hemşire, öğretmen, doktor, polis maaşları ne kadar oldu? Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? İşte kalem kalem milyonlara yeni zamlı maaş hesaplaması...
Enflasyon rakamı açıklandı 6 aylık oran yüzde 25,4749 olarak belirlendi. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 25,47, memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 5 + yüzde 22.,47 enflasyon farkı olarak hesaplandı. Buna göre emekli ve memurların dışında tüm sosyal yardımlar ve kıdem tazminatı tavanı yükseldi.
Milyonlarca vatandaşın eklediği rakam açıklandı. 13 milyon emekli, 4 milyon memur ve 1 milyondan fazla sosyal yardım alan vatandaş Ocak ayı ile birlikte yeni ücretlerine kavuştu.
Ücretlerdeki artışı belirleyen ise 6 aylık enflasyon oranı oldu. Haziran ile Aralık arasındaki 6 aylık endeks değişim yani enflasyon oranı yüzde 25,4749 olarak hesaplandı.
SOSYAL ÖDEMELER ARTTI
Memurların maaşına yapılan yüzde 27.47'lik artış hem sosyal yardımları hem de kıdem tazminatı tavanını yükseltmiş oldu. 65 yaş aylığı engelli bakım aylığı ve engelli aylıkları yükseldi. 2022'nin ilk yarısında uygulanacak olan kıdem tazminatı tavanı da bu oranda artarak10 bin 560 liraya kadar yükseldi.