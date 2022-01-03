KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılır? KOSGEB 100 bin TL başvuru şartları nelerdir? KOSGEB destekleri genişletildi…

KOSGEB 100 bin TL başvuru şartları nelerdir? 2022 yılının ilk Kabine Toplantısı gerçekleşti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millete seslenerek önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar arasında KOSGEB destekleri genişletildiği de yer alınca detaylar merak edilmeye başlandı. Peki KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte KOSGEB 100 bin TL kredi konusuna dair merak konusu olan tüm bilgiler…
KOSGEB 100 BİN TL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
KOSGEB 100 bin TL destek konusuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezunlara yönelik geliştirilen KOSGEB desteği hakkında, ''OSGEB destekleriyle ilgili bir müjdemizi paylaşmak istiyorum. Nisan ayında küçük işletmelere yönelik hızlı destek programı başlatmıştık. Bu programın kapsamını genişletiyoruz. Yeni mezun gençlerin istihdamı teşvik edilecek. Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup, meslek lisesi, üniversite mezunu gencimizi en az 12 ay boyunca istihdam eden işletmelerimize, 100 bin lira destek veriyoruz. Kadın istihdamında bu rakam 110 bin lirayı buluyor. Mikro işletmelerde 2 ve küçük işletmelerde 5 personele kadar uygulanacak bu destek rakamı faizsiz olarak 2 yıl sonra 24 ayda geri ödenecek. Amacımız bu programla 75 bin yeni istihdam.'' dedi.