Emekliye en az 2500 TL maaş, memura %30.5 zam! Başkan Erdoğan duyurdu: En düşük emekli maaşı...

'ENFLASYON TEK HANEYE İNECEK'

Diğerleri gibi ülkemizin önünde bir enflasyon gerçeği vardır. 2021 enflasyonumuz yüzde 36 olarak açıklandı. Her ne sebeple olursa olsun vatandaşlarımızın böylle bir tablo ile karşı karşıya kalmasından dolayı üzüntülüyüz. Enflasyonu en düşük seviyelere indiren biziz. En kısa sürede tekrar tek haneli rakamlara geriletmekte kararlıyız.