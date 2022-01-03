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Emekliye en az 2500 TL maaş, memura %30.5 zam! Başkan Erdoğan duyurdu: En düşük emekli maaşı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından milyonların merakla beklediği emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan zam oranını açıkladı. "Memurlarımızın maaş artışını yüzde 30,5'e çıkarttık" diyen Başkan Erdoğan, yeni düzenlemeyle birlikte hiçbir emeklinin 2 bin 500 liranın altında maaş almayacağını bildirdi.

03.01.2022 20:08 - Son Güncelleme: 03.01.2022 20:29
Emekliye en az 2500 TL maaş, memura %30.5 zam! Başkan Erdoğan duyurdu: En düşük emekli maaşı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısının ardından gündeme ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

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Emekliye en az 2500 TL maaş, memura %30.5 zam! Başkan Erdoğan duyurdu: En düşük emekli maaşı...

Başkan Erdoğan, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranına ilişkin de konuştu.

Emekliye en az 2500 TL maaş, memura %30.5 zam! Başkan Erdoğan duyurdu: En düşük emekli maaşı...

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Emekliye en az 2500 TL maaş, memura %30.5 zam! Başkan Erdoğan duyurdu: En düşük emekli maaşı...

'ENFLASYON TEK HANEYE İNECEK'
Diğerleri gibi ülkemizin önünde bir enflasyon gerçeği vardır. 2021 enflasyonumuz yüzde 36 olarak açıklandı. Her ne sebeple olursa olsun vatandaşlarımızın böylle bir tablo ile karşı karşıya kalmasından dolayı üzüntülüyüz. Enflasyonu en düşük seviyelere indiren biziz. En kısa sürede tekrar tek haneli rakamlara geriletmekte kararlıyız.

Emekliye en az 2500 TL maaş, memura %30.5 zam! Başkan Erdoğan duyurdu: En düşük emekli maaşı...

Bu derece yüksek çıkması küresel emtia fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmanın etkisinin olduğunu biliyoruz. Köpüğü aldığımızda nasıl gerçekçi tablo ortaya çıktıysa enflasyonda da bunu yapacağız.

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