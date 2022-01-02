2021 TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranları belli oldu mu? Enflasyon farkı ne kadar oldu? Aralık enflasyon rakamları açıklandı mı?

Aralık ayı enflasyon rakamları! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Milyonlarca kişinin gözü kulağı enflasyon oranlarında! TÜİK'in TEFE TÜFE oranlarını açıklamasıyla birlikte memur, emekli ve özel sektör çalışanına ne kadar zam geleceği de belli olacak. Peki Aralık enflasyon rakamları açıklandı mı? 2021 TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranları belli oldu mu? Enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte yanıtları...
ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI MI?
Aralık ayı enflasyon rakamı TÜİK tarafından 3 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak. Verilerin açıklanmasının ardından memurlar ile emeklilerin alacakları enflasyon farkı netleşecek. Ayrıca TÜFE ve TEFE oranlarının belli olmasıyla kira artış oranı da aylık ve yıllık bazda netlik kazanacak. TSon dakika gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip ediniz.
ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?
Aralık ayında enflasyonun diğer aylar baz alındığında aylık olarak yüzde 3 ile yüzde 6 arasında olması bekleniyor. Aralık verileri öncesinde yıllık enflasyon yüzde 21.31 seviyesinde yer alıyor.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 3,51, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 9,99 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 21,31, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 54,62 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 17,71, yurt içi üretici fiyatları yüzde 38,94 arttı.
Yıllık TÜFE'ye göre, en düşük artış yüzde 5,77 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 7,91 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 8,33 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 13,96 ile eğlence ve kültür oldu.
Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,90 ile lokanta ve oteller, yüzde 27,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 25,14 ile ev eşyası oldu.
ENFLASYON NASIL HESAPLANIR?
Burada bahsedilen genel kapsamlı artışı ölçebilmek amacıyla hanehalklarının yıl boyunca tükettiği mal ve hizmetlerden seçilen alt kalemler birleştirilerek harcama sepetleri oluşturulur.