Türkiye enerji alanında dev atılımlarına devam ediyor! 2022'de de benzer müjdeler gelecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Limanı'nda bulunan Yavuz sondaj gemisi personeli ve aileleriyle bir araya geldi. Burada personele hitap eden Bakan Dönmez, daha sonra Karadeniz'de doğal gaz arama ve diğer çalışmaları sürdüren Fatih ve Kanuni Sondaj gemileri ve Toytepe Batman Petrol Bölge Müdürlüğü'ne canlı bağlantı gerçekleştirdi.
2022'DE BENZER BİR MÜJDEYİ GELECEK
Bakan Dönmez, Karadeniz'de dünya tarihinin en büyük keşfini yaptıklarını hatırlattı. Şu anda Sakarya gaz sahasında Türkali-8 kuyusuyla alandaki 9'uncu kuyuyu açma çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Bakan Dönmez, "Nasipse ilk yılın ilk çeyreğinde Sakarya gaz sahasına komşu keşif amaçlı bir sondajın daha hazırlığı içindeyiz. 2022'de de benzer bir müjdeyi halkımızla paylaşmış olacağız. Karada da şu anda Filyos'da doğal gazı iletecek tesisin çalışmaları devam ediyor.
Hedefimizi 2023'ün ilk çeyreğin Karadeniz gazını vatandaşımızla buluşturmak. BOTAŞ da ana iletim hattına gazı bağlamak için projelerini yaptılar. Oda iş plana uygun olarak ilerleyecek. Boruların siparişini vermiştik. Onlar şu anda İtalya'da üretiliyor. Önümüzdeki yılın ilk yarısında dağıtım hattının deniz tabanına yerleştirilmesiyle alakalı çalışmalarımızı da başlatmış olacağız. Yaklaşık 180 kilometre bağlantı hattımız var. Onu da hedefimiz önümüzdeki yılın sonuna kadar yetiştirmek" dedi.