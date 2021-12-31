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    • Ekonomi
    • 01.01.2022 00:50
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    • 01.01.2022 00:50
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    Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına bir destek de BDDK'dan geldi

    Yastık altı altın tasarruflarının ekonomiye kazandırılması için önem arz eden, hurda altın değerleme sisteminin işlerliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesini teminen "Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"te yer alan asgari milyem değerleri tablosunda değişiklik yapıldı.

    AA
    Yastık altı altınlar için bir destek de BDDK’dan

    Yastık altı altın tasarruflarının ekonomiye kazandırılması için önem arz eden, hurda altın değerleme sisteminin işlerliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesini teminen "Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"te yer alan asgari milyem değerleri tablosunda değişiklik yapıldı.

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) açıklamasında, bankalarca dikkate alınmak üzere hurda altın değerlemesinde kullanılacak asgari milyem değerlerinin, "Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in 10/02/2021 tarihli ve 31391 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

    Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yönetmelik kapsamında belirlenen asgari milyem değerlerinin bankaların altın toplama çalışmasına aracılık eden anlaşmalı eksperleri ve altın rafinerilerini olumsuz etkilememesi, hurda altınların bankalardaki altın hesaplarına aktarılması yoluyla ekonomiye kazandırılması sürecinin sekteye uğramaması ve bankacılık sektörünün zorunlu karşılıklarının ifasına da hizmet eden hurda altın toplama faaliyetinin devamının bankaların TL ve döviz likiditelerini arttırma ve kredi verme kapasitelerini güçlendirmesi amacıyla yastık altı altın tasarruflarının ekonomiye kazandırılması için önem arz eden hurda altın değerleme sisteminin işlerliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesini teminen Yönetmelikte yer alan asgari milyem değerleri tablosunda değişiklik yapılarak 31.12.2021 tarih ve 31706 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır."

        Açıklamaya göre, bankalarca hurda altın değerlemesinde kullanılacak asgari milyem değerleri tablosundaki değişiklikler şu şekilde:

        Ayar

        Ürün

        Milyem (Önceki)

        Milyem (Yeni)

        24 Ayar

        Darphane Ürünleri

        0,995

        0,995

        24 Ayar

        BİAŞ Listesinde Yer Alan Rafinerilerin Ürünleri

        0,995

        0,995

        24 Ayar

        BİAŞ Listesinde Yer Almayan Rafinerilerin Ürünleri

        0,992

        0,992

        22 Ayar

        Darphane Üretimi Ziynet

        0,912

        0,907

        22 Ayar

        Muhtelif Hurda Altın

        0,907

        0,905

        21 Ayar

        Muhtelif Hurda Altın

        0,855

        0,855

        18 Ayar

        Muhtelif Hurda Altın

        0,725

        0,725

        14 Ayar

        Muhtelif Hurda Altın

        0,555

        0,555

        8 Ayar

        Muhtelif Hurda Altın

        0,2975

        0,2975

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        Haberler Ekonomi Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına bir destek de BDDK'dan geldi
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