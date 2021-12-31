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    • Ekonomi
    • 31.12.2021 08:57
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    • 31.12.2021 09:04
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    Merkez Bankası'ndan Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm tebliğlerinde değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

    Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesine ilişkin tebliğlerde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle tebliğde dönüşüm kurunun karşılığı, "döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin Türk lirasına çevrildiği gün Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kurunu" şeklinde değiştirildi. Vade sonu kuru da "Türk lirası mevduat veya katılma hesabının vadesinde Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kurunu" olarak tanımlandı.

    TCMB’den flaş TL mevduat kararı

    Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklikler kapsamında, "dönüşüm kuru" ve "vade sonu kuru" kavramları yeniden tanımlandı.

    Buna göre, tebliğde dönüşüm kurunun karşılığı, "döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin Türk lirasına çevrildiği gün Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kurunu" şeklinde değiştirildi. Vade sonu kuru da "Türk lirası mevduat veya katılma hesabının vadesinde Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kurunu" olarak tanımlandı.

    Böylece döviz alış kuru ve vade sonu kuru tanımlarındaki "saat 11.00'de Merkez Bankası tarafından ilan edilen" ifadeleri çıkarılarak, bunun yerine "Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen" cümlesi eklendi.

    KATILMA HESAPLARINDA GETİRİ FARKININ HESAPLANMASI
    Tebliğin döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarının, vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümüne ilişkin bölümünde de düzenlemeye gidildi.

    Bu düzenleme ile katılma hesabına sağlanacak getirinin Merkez Bankasının katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadi ile alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki farkı, katılım bankası karşılayabilecek. Karşılanmayan kısım için Merkez Bankasınca ödeme yapılmayacak.

    Daha önce söz konusu fark, katılım bankalarının Merkez Bankası ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptıkları bir hafta vadeli repo işlemlerinde oluşan maliyete göre hesaplanıyordu.

    Öte yandan tebliğde, "vade sonunda Türk lirası mevduat veya katılma hesabı sahibine anapara ile faiz veya kar payı banka tarafından ödenir" maddesi de "vade sonunda Türk lirası mevduat hesabı sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenir" şeklinde değiştirildi.

        ALTIN HESAPLARINDAN TL MEVDUATA GEÇİŞ TEBLİĞİNDE DÜZENLEME
        TCMB'nin Altın Hesaplarından Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklikler de Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Değişiklik kapsamında tebliğin tanımlar bölümünde "dönüşüm fiyatı" ile "vade sonu fiyatı" kavramlarının tanımından, "saat 11.00'de Merkez Bankası tarafından ilan edilen" ifadeleri çıkarıldı.

        Böylece yeni tebliğde dönüşüm fiyatı, "altın hesaplarında bulunan altının Türk lirasına çevrildiği gün Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen gram altının Türk lirası karşılığı alış fiyatını", vade sonu fiyatı da "Türk lirası mevduat veya katılma hesabının vadesinde Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen gram altının Türk lirası karşılığı alış fiyatını" şeklinde tanımlandı.

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