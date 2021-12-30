10 soruda altın hesaplarının TL’ye dönüştürülmesi! Kimler nasıl yararlanacak? İşte altın hesaplarının TL’ye dönüş desteği

Bu kez altın cinsinden mevduat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar verildi.

Söz konusu yeni desteğe ilişkin en çok merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle: