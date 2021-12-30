10 soruda altın hesaplarının TL'ye dönüştürülmesi! Kimler nasıl yararlanacak? İşte altın hesaplarının TL'ye dönüş desteği
Ekonomi haberleri... Merkez Bankası'nın altın hesabını TL'ye çevireceklere vereceği destekleri içeren metin Resmi Gazete'de yayınlandı. Altın hesabının TL'ye çevrilmesinde Merkez Bankası'nın o gün saat 11.00'de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak. Altın cinsinden mevduat ve katılım fonlarının Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesiyle, mevduat ve katılma hesabı sahiplerine destek sağlanacak. Vatandaşlar söz konusu yeni ürüne ilişkin en çok "Sistemden kimler, nasıl yararlanacak?", "Vadesinden önce çekim yapılması halinde destek sağlanacak mı?", "Halihazırdaki altın hesapları da sisteme dahil olabilecek mi?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte cevaplar...
Altın cinsinden mevduat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümünün desteklenmesine ilişkin detaylar belli oldu.
Bankacılık sistemindeki toplam mevduat ve katılım fonu içinde Türk lirasının payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla döviz tevdiat hesaplarının (DTH) ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesine ilişkin destekler açıklanmıştı.
Bu kez altın cinsinden mevduat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar verildi.
Söz konusu yeni desteğe ilişkin en çok merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle:
Soru 1: Altın hesaplarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümü kimler yararlanabilecek?
Cevap: Yurt dışında işçi, serbest meslek müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişiler bu sistemden faydalanabilecek. Tüzel kişiler bu sisteme dahil olamayacak.