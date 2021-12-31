Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı: 2022 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

Başkan Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, 2022 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak 16 bin kişi istihdam istihdam edilecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2022 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 16 bin olarak tespit edildi.
Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 9 bin 14 uzman doktor, 6 bin 787 doktor, 154 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknisyeni sözleşmeli olarak istihdam edilecek.