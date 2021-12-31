Karadenizbirlik ayçiçek yağı fiyatında yüzde 20 indirim yaptı! Sıra marketlerde...

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) Genel Müdürü Erarslan, dövizde yaşanan düşüş sonrası ayçiçek yağı fiyatını makul seviyelere düşürdüklerini açıkladı.
TÜKETİCİLER UYGUN YERİ BULSUN
Yapılan denetimlerle fiyatların daha da düşeceğine inandığını belirten Erarslan, "Bu fiyatla artık piyasada da fiyatların düşüyor olması gerekir. Bizim elimizden çıktıktan sonraki aşamaların da denetlenmesi gerekiyor. Tüketicilerimize tavsiyemiz, piyasadaki alacakları yağ için değişik yerlerden fiyat araştırmaları ve daha uygun olan yeri tercih etmeleri. Piyasadaki spekülatif hareketleri de denetlemelerle durdurmak mümkün olur." diye konuştu.
PİYASAYA SÜRÜLEN TAĞŞİŞ VE TAKLİT EDİLMİŞ YAĞLARA DİKKAT
Fiyatlarda yaşanan artışın taklit ve tağşiş ayçiçek yağlarının da artmasına neden olabileceğine işaret eden Erarslan, "Fiyatların dalgalı olduğu ve fahiş artmaya başladığı zamanlarda bu çeşit firmalar devreye girip merdiven altı üretime devam etmekteler. Vatandaşın ekonomik sıkıntısını suistimal ederek tağşiş ve taklit edilmiş yağları piyasaya sürmeleri de çok olağan gözüküyor. Tüketicimizin yağ alırken bildikleri ve daha önce kullandıkları markaları tercih etmeleri gerekir." ifadelerini kullandı.
"KASIM AYINDAKİ, EKİM AYINDAKİ FİYATLARA GERİ DÖNDÜK"
Erarslan, daha önceki fiyatlara bakıldığında düşüşün yaklaşık yüzde 20 oranında olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: