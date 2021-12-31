Karadenizbirlik ayçiçek yağı fiyatında yüzde 20 indirim yaptı! Sıra marketlerde...

Fiyatlarda yaşanan artışın taklit ve tağşiş ayçiçek yağlarının da artmasına neden olabileceğine işaret eden Erarslan, "Fiyatların dalgalı olduğu ve fahiş artmaya başladığı zamanlarda bu çeşit firmalar devreye girip merdiven altı üretime devam etmekteler. Vatandaşın ekonomik sıkıntısını suistimal ederek tağşiş ve taklit edilmiş yağları piyasaya sürmeleri de çok olağan gözüküyor. Tüketicimizin yağ alırken bildikleri ve daha önce kullandıkları markaları tercih etmeleri gerekir." ifadelerini kullandı.

"KASIM AYINDAKİ, EKİM AYINDAKİ FİYATLARA GERİ DÖNDÜK"