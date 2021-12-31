Yılbaşı çekilişi kazanan rakamlar 2022! 120 milyon TL büyük ikramiyeyi kazanan numara...

Milli Piyango büyük ikramiyesi canlı yayında belli oluyor. Büyük çekiliş her yıl olduğu gibi bu yıl da noter huzurunda gerçekleştiriliyor. 120 milyon TL'lik büyük ikramiye tutarı binlerce kişi araştırmalara koyuldu. Önce amorti, ardından da büyük ikramiye sahibini bulacak. Milli Piyango çekilişleri 31 Aralık saat 17:00'da başladı. Peki 120 milyon TL ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu mu? İşte Yılbaşı çekilişi kazanan rakamlar 2022...
BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık saat 23.00'te yapılacak. Sonuçlar açıklandığında Takvim.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SAATLERİ
17:00 12.000 TL- 12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
18:30 6.000 TL ikramiye kazanan numaralar
20:30 240 TL-2.000 TL ikramiye kazanan numaralar
23:00 Amorti ve 120.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Milli Piyango yılbaşı bileti, Milli Piyango resmi internet sitesi olan Millipiyangoonline.com üzerinden sorgulanabilir. Çeyrek, yarım ve tam Milli Piyango bileti sorgulama işlemi hem mobil hem de masaüstü cihazlardan gerçekleşebilecek.
MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI
Milli Piyango biletleri, gezici ve sabit bayilerden ve en yakın marketlerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından satın alınabiliyor.
Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve Şans Merkezi adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.