Kur çıkarken ışık hızıyla zam yapan marketler kur düşüşünü etikete yansıtacak mı?

"MARKETLERDE ESKİ ÜRÜNLERİ ÖNE ÇEKİP YENİ MALLARI ARKAYA DİZİYORLAR"

Pekgüleç, şunları kaydetti:

"Yani indirim yok. Ne yaparsan yap milletle baş etmek mümkün değil. Stokçuluk da var. Yağ bulamıyorsun. Tezgahta peynir var, tarihi geçmiş ürün koyuyorlar. Gidiyorsun kasada değişik fiyat çıkıyor. Aynı zamanda marketlerde eski ürünleri öne çekip yeni malları arkaya diziyorlar. Gözüme çarpan şu 99 kuruş yazıyorlar niye düz rakam yazılmıyor. Vatandaş olarak dövizdeki düşüşün ürünlere yansımasını bekliyoruz. Ben biraz sonra halı bakacağım bekliyorum dövizdeki düşüşten sonra halının fiyatı nereye düşecek."

Öte yandan marketlerde önceki günlere göre müşteri yoğunluğunun azlığı dikkati çekerken, isminin açıklanması istemeyen vatandaşlar, kurdaki düşüşün ürün fiyatlarına yansımasını beklediklerini, bunun için alışveriş taleplerini erteleme eğiliminde olduklarını dile getirdiler.