Kur çıkarken ışık hızıyla zam yapan marketler kur düşüşünü etikete yansıtacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomiye yönelik yaptığı açıklamalardan sonra düşen döviz kurunun etkisiyle market fiyatlarında da düşüş beklentisi oluştu. Sektör temsilcileri dövizdeki büyük düşüşün ardından gıda ve temel ihtiyaç maddelerinde fiyatların da zamanla düşüşe geçeceğine dikkat çekiyor.
DÖVİZ ÇIKARKEN IŞIK HIZIYLA ZAM YAPTILAR
Özellikle zincir marketler geçtiğimiz aylarda dövizdeki her kuruş artışı jet hızıyla etiketlere yansıttı. Spekülatif ataklarla 18 lirayı bulan dolar kuru, marketlerde birçok üründe fahiş zammın önünü açtı.
AYNI REFLEKS İNDİRİM YOLUNDA DA GÖSTERİLECEK Mİ?
Zam yapmaya gelince hızlı refleks gösteren marketlerin dövizde yaşanan yüzde 40'lık düşüşü bir an önce etiketlere yansıtması bekleniyor. Marketlerin gerekeni yapmaması halinde denetleme kurumları devreye girmeli.
VATANDAŞ İNDİRİM BEKLİYOR
Başkan Erdoğan'ın duyurduğu yeni önlemler sonrasında hızla düşen döviz kurlarının, raflardaki fiyatlara yansımalarını vatandaşlara ve market yetkililerine sordu.
Market görevlileri açıklama yapmaktan kaçınırken, döviz kurlarındaki düşüşün ürün fiyatlarına henüz yansımadığını dile getirdiler.