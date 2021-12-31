Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yeni dönem

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılımla girip cayma suretiyle ayrılan çalışanların yeniden sisteme dönüşüne yeni düzenleme geldi.
Sistemden çıkışı 5'inci yılını dolduranların BES'e yeniden otomatik dahil edilmelerine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı.
Cayma veya ayrılma hakkını kullanmasına rağmen yeniden otomatik katılım sistemine dahil olmak isteyen 45 yaş altı çalışanlar, talep etmeleri halinde işverenlerine başvurarak tekrar sisteme dahil olabilecek.
Otomatik katılımla sisteme katılanlara bugüne kadar yüzde 25 devlet katkısı sağlanırken, sistemde kalmaya devam edenlere bin lira ilave devlet katkısı verildi.
Yeni yıldan itibaren devlet katkısı oranı yüzde 25'ten 30'a çıkarılacak.
Devlet katkısının aylık tutarı brüt asgari ücretin yüzde 30'una kadar çıkabiliyor. 2022 yılında BES'e katılanlara, aylık bin 500, yıllık 18 bin liraya kadar devlet katkısı sağlanacak.