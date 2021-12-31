Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yeni dönem





Cayma veya ayrılma hakkını kullanmasına rağmen yeniden otomatik katılım sistemine dahil olmak isteyen 45 yaş altı çalışanlar, talep etmeleri halinde işverenlerine başvurarak tekrar sisteme dahil olabilecek.



Otomatik katılımla sisteme katılanlara bugüne kadar yüzde 25 devlet katkısı sağlanırken, sistemde kalmaya devam edenlere bin lira ilave devlet katkısı verildi.