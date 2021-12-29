SON DAKİKA: Kripto para yasası | İşte Meclis'e gelecek kripto para taslağının detayları
Son dakika haberleri... Kripto para yasasında adım adım sona yaklaşılıyor. Yasanın ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı. Buna göre izin almadan kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürütenlere 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. Kripto varlık alım-satım ve transfer işlemlerini yetkisiz kuruluşlarda yapanlara da 20 bin liradan az olmamak üzere ceza verilebilecek. İşte kripto para yasası taslağının ayrıntıları...
Kripto piyasasına düzenleme getirecek yasa için çalışmalar hızlandı. Sektör temsilcilerine görüş için gönderilen taslağa göre, izin almadan kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen gerçek ve tüzel kişilerin yetkilileri hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis, 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek.
Kripto Para sektörünün üzerinde tartıştığı Sermaye Piyasası Kanunu'nda kripto varlıkların ve kripto varlık platformlarının düzenlenmesine dair değişiklik taslağına göre, kripto para platformları ve hizmet sağlayıcıları izin verme yetkisi SPK'ya verildi. Kurul, platformlarda işlem görecek kripto varlıkların belirlenmesine, işlem görmenin sonlandırılmasına, işlem görmesi sonlandırılan kripto varlıkların elden çıkarılmasına ilişkin düzenleme yapmaya yetkili olacak.
SİBER SALDIRI OLURSA
Taslağa göre, Türkiye'de yerleşik kişilerin kripto varlıklara ilişkin alım-satım işlemlerini yalnızca kurul tarafından yapılacak düzenleme uyarınca yetkilendirilmiş kuruluşlar nezdinde yapmaları esas olacak. Platformların kendi nam ve hesaplarına yapacakları işlemler bu kapsamda değerlendirilmeyecek.