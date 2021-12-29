SON DAKİKA: Kripto para yasası | İşte Meclis’e gelecek kripto para taslağının detayları

Kripto piyasasına düzenleme getirecek yasa için çalışmalar hızlandı. Sektör temsilcilerine görüş için gönderilen taslağa göre, izin almadan kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen gerçek ve tüzel kişilerin yetkilileri hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis, 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek.