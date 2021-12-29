Sarpa sardı! Altın fiyatları kalp krizi sebebi! Alınmalı mı, satılmalı mı? Tarih verildi! 14-18 ve 22 ayar çeyrek altın, yarım altın, tam altın, gram altın...

Resmi Gazete'de yayımlanan Merkez Bankası tebliğine göre, 28 Aralık 2021 tarihi itibariyle altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde Türk Lirası mevduat hesabına çevrilecek. Altın hesaplarının Türk Lirası'na çevrilmesinde Merkez Bankası'nın o gün saat 11.00'de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak. Dönüşüm sonrası açılacak yeni hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olacak. Bankanın hesaba uygulayacağı faiz, Merkez Bankası'nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak.