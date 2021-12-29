Sarpa sardı! Altın fiyatları kalp krizi sebebi! Alınmalı mı, satılmalı mı? Tarih verildi! 14-18 ve 22 ayar çeyrek altın, yarım altın, tam altın, gram altın...
Dengeler şaştı! Altın fiyatları son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Altın fiyatları, ABD Borsalarının tekrardan günü rekor kapatması ve yatırımcıların küresel toparlanmaya odaklanmasıyla yatay bir seyir izliyor. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki yatay seyirden ötürü dolar/TL'deki yükselişi takip ediyor. Geçen haftaya 1.800 dolar seviyesinde başlayan ons altın, salı günü 1.785 dolara kadar geriledikten sonra yükselişe geçerek 1.805 doların üstüne tırmanmıştı. Değerli metal geride bıraktığımız haftayı yüzde 1'den çok yükselişle kapattıktan sonra bu hafta 1.810 dolar seviyesinde yatay bir seyir izliyor.
Altın fiyatları sene sonundaki iyimser havanın ABD borsalarını rekor civara taşımasıyla yatay bir seyir izlerken, yatırımcılar küresel toparlanmaya odaklandı. Gram altın da dolar/TL'deki yükselişi takip ediyor. Geçen haftaya dolar/TL'deki yükselişten destek bularak 1.000 TL'nin üstünde başlayan gram altın, salı günü dolar kurundaki dalgalı seyri takip etmişti. Gram altın perşembe günü dolar/TL'deki düşüşün yüzde 10'un üstüne çıkmasıyla 600 TL'nin altına kadar gerilemiş ama cuma günü tekrardan 650 TL'nin üstüne çıkmıştı. Haftaya 638 TL'den başlayan gram altın, salı günü 677 TL seviyesinde bulunuyor.
ALTIN HESABI OLANLAR DİKKAT! TL'YE ÇEVİRENE DESTEK VERİLECEK, GRAM ALTIN FİYATI BAZ ALINACAK
Altın hesabını Türk Lirası mevduat hesaplarına çevirenlere Merkez Bankası destek verecek. Merkez Bankası tebliğine göre hesap sahibi talep ederse altın hesabı TL mevduat hesabına çevrilecek. Altın hesaplarının Türk Lirası'na çevrilmesinde gram altın fiyatları esas alınacak. Altın hesaplarının Türk Lirası mevduat hesaplarına dönüşümünün desteklenmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Merkez Bankası, altın hesabını TL'ye çevirene destek verecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan Merkez Bankası tebliğine göre, 28 Aralık 2021 tarihi itibariyle altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde Türk Lirası mevduat hesabına çevrilecek. Altın hesaplarının Türk Lirası'na çevrilmesinde Merkez Bankası'nın o gün saat 11.00'de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak. Dönüşüm sonrası açılacak yeni hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olacak. Bankanın hesaba uygulayacağı faiz, Merkez Bankası'nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak.
ALTIN FİYATLARI ARTIYOR
Altının gram fiyatı; gün içinde en yüksek 673,67 lira civarını, en düşük ise 625,35 lira civarını gördü. Gram altın dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken, saat 11:48 itibarıyla yüzde 2.70 oranında yükselişle 655.45 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1101 lira, Cumhuriyet altını da 4 bin 522 liradan satılıyor.