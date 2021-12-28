Bugün 1 Dolar kaç TL? Euro, Sterlin ne kadar oldu? 29 Aralık döviz kurundaki düşüş devam ediyor mu? İşte son durum!

Döviz kurunun sert düşüşü bugün de devam ediyor mu? Her gün milyonlarca kişi bu soruya yanıt arıyor. 18'lerde seyreden doların son olarak 11'lere kadar düşmesi piyasalarda büyük hareketliliğe neden oldu. Yatırımını Dolar, Euro ve Sterlin'den yana kullananlar güne bugün Dolar ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL? Euro, Sterlin ne kadar? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte son dakika Dolar, Euro ve Sterlin'de son durum...