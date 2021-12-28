Bugün 1 Dolar kaç TL? Euro, Sterlin ne kadar oldu? 29 Aralık döviz kurundaki düşüş devam ediyor mu? İşte son durum!

Döviz kurunun sert düşüşü bugün de devam ediyor mu? Her gün milyonlarca kişi bu soruya yanıt arıyor. 18'lerde seyreden doların son olarak 11'lere kadar düşmesi piyasalarda büyük hareketliliğe neden oldu. Yatırımını Dolar, Euro ve Sterlin'den yana kullananlar güne bugün Dolar ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL? Euro, Sterlin ne kadar? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte son dakika Dolar, Euro ve Sterlin'de son durum...
BUGÜN 1 DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?
ALIŞ: 11,8750
SATIŞ: 11,8796
ÖNCEKİ KAPANIŞ: 11,8773
BUGÜN 1 EURO NE KADAR, KAÇ TL?
ALIŞ: 13,4278
SATIŞ: 13,4729
BUGÜN STERİN NE KADAR, KAÇ TL?
ALIŞ: 15,9529
SATIŞ:16,0037
KUR KORUMALI VADELİ MEVDUAT HESAPLARI RESMİ GAZETEDE!
Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında sıfır stopaj uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.