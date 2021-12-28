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    • Ekonomi
    • 29.12.2021 06:49
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    • 29.12.2021 06:51
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    Bugün 1 Dolar kaç TL? Euro, Sterlin ne kadar oldu? 29 Aralık döviz kurundaki düşüş devam ediyor mu? İşte son durum!

    Döviz kurundaki düşüş sürüyor mu merak konusu oldu. Vatandaşlar her gün dolar bugün ne kadar, kaç TL oldu? sorusunun yanıtını araştırıyor. Sabah saatlerinden itibaren 29 Aralık 2021 Çarşamba Dolar, Euro ve Sterlin'deki son durum merak ediliyor. Peki bugün Dolar alınır mı, satılır mı? Dolar kuru 2021 yılını nasıl kapatacak? Dolardaki düşüş devam edecek mi? Ekonomiye müdahale uygulamalarının ardından Türk Lirası döviz kuru karşısında değer kazanmaya devam ediyor. İşte anlık dolar kuru...

    Bugün 1 Dolar kaç TL? Euro, Sterlin ne kadar oldu?

    Döviz kurunun sert düşüşü bugün de devam ediyor mu? Her gün milyonlarca kişi bu soruya yanıt arıyor. 18'lerde seyreden doların son olarak 11'lere kadar düşmesi piyasalarda büyük hareketliliğe neden oldu. Yatırımını Dolar, Euro ve Sterlin'den yana kullananlar güne bugün Dolar ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL? Euro, Sterlin ne kadar? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte son dakika Dolar, Euro ve Sterlin'de son durum...

    BUGÜN 1 DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

    ALIŞ: 11,8750

    SATIŞ: 11,8796

    ÖNCEKİ KAPANIŞ: 11,8773

    BUGÜN 1 EURO NE KADAR, KAÇ TL?

    ALIŞ: 13,4278

    SATIŞ: 13,4729

    BUGÜN STERİN NE KADAR, KAÇ TL?

    ALIŞ: 15,9529

    SATIŞ:16,0037

    KUR KORUMALI VADELİ MEVDUAT HESAPLARI RESMİ GAZETEDE!

    Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında sıfır stopaj uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Karara göre, kur korumalı Türk lirası vadeli hesaplar ile döviz hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplardan elde edilen gelirlerde stopaj sıfırlandı.

        Sıfır stopaj oranı, kur korumalı mevduat sisteminin yürürlüğe alındığı tarih olan 21 Aralık'tan itibaren sistem kapsamında açılan tüm hesapları kapsıyor.

        Karar, gerçek kişi tasarruf sahipleri için stopaj nihai vergileme olacağından, yatırımlarını bu sistemde değerlendiren gerçek kişiler açısından bu hesaplardan elde edilen gelirlerin vergisiz olacağı anlamına geliyor.

        Karar kapsamında, yüzde sıfır stopaj uygulamasından kur korumalı sistem kapsamında açılan katılma hesapları da yararlanacak. Döviz birikimlerini dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çeviren veya Türk lirası birikimlerini bu sisteme yönlendiren tasarruf sahipleri de katılma hesaplarından elde ettikleri gelirleri için vergi avantajı elde edecek.
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        Haberler Ekonomi Bugün 1 Dolar kaç TL? Euro, Sterlin ne kadar oldu? 29 Aralık döviz kurundaki düşüş devam ediyor mu? İşte son durum!
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