29 Aralık altın fiyatlarında son durum! Bugün altın alınır mı, satılır mı? Gram, çeyrek altın ne kadar? Yarım, tam altın kaç TL oldu?

Haftanın üçüncü gününde altın fiyatları yakından takip ediliyor. Yatırımını altından yana kullanan milyonlarca vatandaş anlık altın fiyatlarını kontrol ediyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken bugün son durum araştırılıyor. Gram altının bugün alış fiyatı 690,04, satış fiyatı ise 690,14. Öte yandan önceki kapanışı da 686,45. Peki Bugün altın alınır mı, satılır mı? Gram, çeyrek altın ne kadar? Yarım, tam altın kaç TL oldu? İşte 29 Aralık Çarşamba son dakika altın fiyatları...