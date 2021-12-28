Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 29.12.2021 06:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.12.2021 06:33
    ABONE OL

    29 Aralık altın fiyatlarında son durum! Bugün altın alınır mı, satılır mı? Gram, çeyrek altın ne kadar? Yarım, tam altın kaç TL oldu?

    Bir süredir yükselişiyle rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları son günlerde düşüşte! Geçtiğimiz hafta sert düşüşe geçen altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altınının alış ve satış fiyatı araştırılıyor. Peki yarım altın ne kadar? Çeyrek, tam, gram altın kaç TL? Bugün altın alınır mı, satılır mı? 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte son dakika altın fiyatları...

    takvim.com.tr
    29 Aralık altın fiyatlarında son durum! Bugün altın alınır mı, satılır mı? Gram, çeyrek altın ne kadar? Yarım, tam altın kaç TL oldu?

    Haftanın üçüncü gününde altın fiyatları yakından takip ediliyor. Yatırımını altından yana kullanan milyonlarca vatandaş anlık altın fiyatlarını kontrol ediyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken bugün son durum araştırılıyor. Gram altının bugün alış fiyatı 690,04, satış fiyatı ise 690,14. Öte yandan önceki kapanışı da 686,45. Peki Bugün altın alınır mı, satılır mı? Gram, çeyrek altın ne kadar? Yarım, tam altın kaç TL oldu? İşte 29 Aralık Çarşamba son dakika altın fiyatları...

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI
    ALIŞ: 4.483,00

    SATIŞ: 4.657,00

    YARIM ALTIN FİYATI
    ALIŞ: 2.237,00

    SATIŞ: 2.338,00

    ALTIN (ONS) FİYATI
    ALIŞ: 1.807,32

    SATIŞ: 1.807,69

    18 AYAR ALTIN FİYATI
    ALIŞ: 503,72

    SATIŞ: 503,81

    22 AYAR BİLEZİK FİYATI
    ALIŞ: 632,93

    SATIŞ: 644,59
        Asgari ücretle Galatasaray’ı yıktı!
        Haberler Ekonomi 29 Aralık altın fiyatlarında son durum! Bugün altın alınır mı, satılır mı? Gram, çeyrek altın ne kadar? Yarım, tam altın kaç TL oldu?
            SON DAKİKA