İş dünyasından 2022 öncesi ekonomiye güven ve büyüme mesajı: Durmak yok yatırıma devam!

Yeni yıla sayılı günler kaldı. 2021'in son aylarında döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle zor günler yaşayan patronlar, önümüzdeki yıla umutla bakıyor. Türk iş dünyasının önde gelen isimleri 'ekonomiye güven' mesajı verdi.
Patronların hemen hepsinin gündeminde büyüme var. Sabah'ta yer alan habere göre, iş insanları "Bu ülke hepimizin, ülkemizin ekonomik kalkınmasına destek verme konusunda bizlere büyük görevler düşüyor. Her şeyin iyi gittiği normal zamanlarda herkes yatırım yapar. Ancak önemli olan böylesi kritik zamanlarda elini taşın altına koymaktır" diyor.
HÜKÜMET BELİRSİZLİĞİ BİTİRDİ
Hükümetin 20 Aralık'ta kura karşı yaptığı son hamlenin piyasalara ve iş dünyasına ciddi bir güven telkin ettiğini ifade eden iş insanları, "Kurda son dönemlerde hızlanan yukarı yönlü gidiş nedeniyle plan yapmak imkânsız hale gelmişti. Bir ay sonrasını görmek mümkün değildi. Hükümetin son derece etkili hamlesi belirsizlikleri ortadan kaldırdı" açıklamasında bulunuyor.
KİBAR HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ KİBAR: BİR SANAYİCİ&NBSP;OLARAK&NBSP;POZİTİFİM
2021 yılında büyümenin yüzde 11-12'ler seviyesinde olacağı öngörüsünde bulunan Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, 2022 yılı için de bir sanayici olarak oldukça pozitif olduğunu söyledi. Kurun dengeye kavuşmasını son derece önemli bulduğunu ifade eden Kibar, şunları kaydetti: "Kurdaki dengelenme sayesinde planlarımızı daha net yapabilir duruma geldik. Bunun tüm kesimlerin yararına bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Piyasalar için daha canlı bir yıl olacağını düşünüyorum. Bizim için yerli paranın değer kaybetmesi arzulanan bir şey değil. Yüksek kurdan ziyade stabil bir tablo arzulanan bir durumdur. Dengeden yanayız." 2022'de 100 milyon dolarlık yatırım planlarının olduğunu söyleyen Ali Kibar, "Biz yatırıma ara vermiyoruz. Alüminyum tesislerimize yapacağımız yatırımla kapasitemizi ciddi anlamda artıracağız" dedi. Kibar, bu yıl büyük başarı gösteren turizm sektörü ile ilgili beklentilerinin de hayli yüksek olduğunu ifade etti.