29 Aralık güncel LPG, Benzin ve Mazot (Dizel) fiyatları! Akaryakıt fiyatları düştü mü? Benzine indirim geldi mi, 1 litre ne kadar oldu?

29 Aralık güncel LPG, Benzin ve Mazot (Dizel) fiyatları! Dolar ve Euro kurundaki hızlı düşüş sonrası araç sahipleri akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklamaları yakından takip etmeye başladı. İndirim bekleniyordu ilk açıklama EPGİS'ten geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) müjdeli haberi duyurdu. Benzin, motorin ve LPG otogaza indirim geldi. İşte Akaryakıt fiyatları düştü mü? Benzine indirim geldi mi, 1 litre ne kadar oldu? sorularının cevapları.