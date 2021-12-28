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    • Ekonomi
    • 29.12.2021 07:12
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    • 29.12.2021 07:12
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    29 Aralık güncel LPG, Benzin ve Mazot (Dizel) fiyatları! Akaryakıt fiyatları düştü mü? Benzine indirim geldi mi, 1 litre ne kadar oldu?

    Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarına beklenen indirim geldi. EPGİS benzin, motorin, LPG otogaz fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı. Vatandaşlar ne kadar indirim yapıldığını özellikle de pompaya ne zaman yansıyacağını merak ediyor. Bu kapsamda Akaryakıt fiyatları düştü mü? Benzine indirim geldi mi, 1 litre ne kadar oldu? soruları gündeme geldi. İşte 29 Aralık güncel LPG, Benzin ve Mazot (Dizel) fiyatları!

    takvim.com.tr
    29 Aralık güncel LPG, Benzin ve Mazot Dizel fiyatları!

    29 Aralık güncel LPG, Benzin ve Mazot (Dizel) fiyatları! Dolar ve Euro kurundaki hızlı düşüş sonrası araç sahipleri akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklamaları yakından takip etmeye başladı. İndirim bekleniyordu ilk açıklama EPGİS'ten geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) müjdeli haberi duyurdu. Benzin, motorin ve LPG otogaza indirim geldi. İşte Akaryakıt fiyatları düştü mü? Benzine indirim geldi mi, 1 litre ne kadar oldu? sorularının cevapları.

    AKARYAKIT FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

    EPGİS tarafından 24 Aralık'ta yapılan açıklamaya göre motorin ve LPG otogaz fiyatlarına pompaya yansıyacak şekilde indirim geldi.

    İşte o açıklama;

    ''Akaryakıt Fiyatlarında İndirim

    25/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

    LPG'de 72

    Motorinde 5 KRŞ/LT

    pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.''

    EPGİS'TEN ÖTV İNDİRİMİ

    EPGİS, 24 Aralık akşam saatlerinde yayınladığı duyuru ile benzin ve motorin ve LPG otogaz fiyatlarına gelen ÖTV indirimini de paylaştı.

    EPGİS tarafından yapılan paylaşım şöyle:

    ''Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi

    25/12/2021 tarihinde geçerli olmak üzere

    Benzinde 0,41

    Motorinde 0,40

    LPG'de 1 TL/LT indirim gerçekleşmiştir.''

    İndirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.

        29 ARALIK GÜNCEL LPG, BENZİN VE MAZOT FİYATLARI

        MOTORİN

        İstanbul'da motorin litresi: 12,02 TL

        İzmir'de motorin litresi: 12,10 TL

        Ankara'da motorin litresi: 12,08 TL

        BENZİN

        İstanbul'da benzinin litresi: 12,23 TL

        İzmir'de benzinin litresi: 12,30 TL

        Ankara'da benzinin litresi: 12,28 TL

        LPG

        İstanbul'da LPG litresi: 9,27 TL

        İzmir'de LPG litresi: 9,15 TL

        Ankara'da LPG litresi: 9,32 TL
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        Haberler Ekonomi 29 Aralık güncel LPG, Benzin ve Mazot (Dizel) fiyatları! Akaryakıt fiyatları düştü mü? Benzine indirim geldi mi, 1 litre ne kadar oldu?
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