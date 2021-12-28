29 Aralık güncel LPG, Benzin ve Mazot (Dizel) fiyatları! Akaryakıt fiyatları düştü mü? Benzine indirim geldi mi, 1 litre ne kadar oldu?

29 Aralık güncel LPG, Benzin ve Mazot (Dizel) fiyatları! Dolar ve Euro kurundaki hızlı düşüş sonrası araç sahipleri akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklamaları yakından takip etmeye başladı. İndirim bekleniyordu ilk açıklama EPGİS'ten geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) müjdeli haberi duyurdu. Benzin, motorin ve LPG otogaza indirim geldi. İşte Akaryakıt fiyatları düştü mü? Benzine indirim geldi mi, 1 litre ne kadar oldu? sorularının cevapları.
AKARYAKIT FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?
EPGİS tarafından 24 Aralık'ta yapılan açıklamaya göre motorin ve LPG otogaz fiyatlarına pompaya yansıyacak şekilde indirim geldi.
İşte o açıklama;
''Akaryakıt Fiyatlarında İndirim
25/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
LPG'de 72
Motorinde 5 KRŞ/LT
pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.''
EPGİS'TEN ÖTV İNDİRİMİ
EPGİS, 24 Aralık akşam saatlerinde yayınladığı duyuru ile benzin ve motorin ve LPG otogaz fiyatlarına gelen ÖTV indirimini de paylaştı.
EPGİS tarafından yapılan paylaşım şöyle:
''Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi
25/12/2021 tarihinde geçerli olmak üzere
Benzinde 0,41
Motorinde 0,40
LPG'de 1 TL/LT indirim gerçekleşmiştir.''
İndirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.