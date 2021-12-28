BDDK’dan 13 bankaya kredi cezası

ALT SINIRDAN CEZA ALDILAR

BDDK, gerekli önlemleri zamanında alamayan bankalara yönelik olarak 148/b maddesi gereği 50 bin TL ile 500 bin TL arasında olan cezanın alt sınırdan uygulanmasına karar verdi.

Cezanın gerekçesi kredilerin döviz ya da kripto varlıklara yönelik olarak kullanımı değil, bankaların buradaki iç kontrol mekanizmasını zamanında oluşturamamasından kaynaklandı.