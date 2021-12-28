BDDK’dan 13 bankaya kredi cezası

BDDK, verilen kredilerin amaca matuf kullanımı için iç kontrol mekanizmalarının zamanında oluşturulmadığı gerekçesiyle 13 bankaya 50'şer bin TL ceza uyguladı.
BDDK UYARILARDA BULUNMUŞTU
Salgın sürecinin başında kredilerin ihtiyaç sahibi tüzel kişilik ve bireylere aktarımı konusunda talimat yazısı ileten BDDK, yakın zamanda bu konuda bankalara kapsamı genişletilmiş şekilde bir uyarıda bulunmuştu. Kredilerin amaca uygun kullanılması, bazı birey ve tüzel kişiliklerin kredi alındıktan sonra ihtiyaç dışında kripto başta olmak üzere farklı ürünlere yöneldiği konusunda tartışmalar yaşanmıştı.
"İÇ DENETİM MEKANİZMALARI ZAMANINDA OLUŞTURULMADI"
Bloomberg HT'de yer alan habere göre, kurumun yetkili organları bu konuda çalışarak bir rapor oluşturdu ve bu rapor Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na sunuldu.