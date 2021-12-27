Bankalardan emekliyi sevindirecek ödeme duyurusu! IBAN bilgisi kayıtlı olana emekli maaşından önce yatırılacak!

Dönem dönem müşteri sayısını artırmak isteyen bankalar SSK Bağ-Kur emeklilerine sunduğu promosyon ödemelerinde çeşitli kampanyaları duyuruyor. Ödemeler 500 TL'den başlayıp 2.500 TL'ye kadar ulaşıyor. Hal böyle olunca en çok avantajı sağlayan bankayı öğrenmek isteyen emekliler maaşını oraya taşımak için başvurusunu yapıyor. Emeklilerin promosyon almaları için ise tek bir şart bulunuyor. Bu şart genelde tek koşul olarak sunuluyor. Maaşını 3 yıl aynı bankadan alacağını taahüt eden emeklilere ödemeler saatler içerisinde yapılıyor. Banka banka ödemelerin ne kadar olduğuna ilişkin tüm bilgileri haberimizde derledik.

AKBANK

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 15 Kasım 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı Akbank'tan almayı taahhüt ederek 2.500 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı Akbank'a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.