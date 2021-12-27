Bankalardan emekliyi sevindirecek ödeme duyurusu! IBAN bilgisi kayıtlı olana emekli maaşından önce yatırılacak!

Dönem dönem müşteri sayısını artırmak isteyen bankalar SSK Bağ-Kur emeklilerine sunduğu promosyon ödemelerinde çeşitli kampanyaları duyuruyor. Ödemeler 500 TL'den başlayıp 2.500 TL'ye kadar ulaşıyor. Hal böyle olunca en çok avantajı sağlayan bankayı öğrenmek isteyen emekliler maaşını oraya taşımak için başvurusunu yapıyor. Emeklilerin promosyon almaları için ise tek bir şart bulunuyor. Bu şart genelde tek koşul olarak sunuluyor. Maaşını 3 yıl aynı bankadan alacağını taahüt eden emeklilere ödemeler saatler içerisinde yapılıyor. Banka banka ödemelerin ne kadar olduğuna ilişkin tüm bilgileri haberimizde derledik.
AKBANK
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 15 Kasım 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı Akbank'tan almayı taahhüt ederek 2.500 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı Akbank'a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.
HALKBANK
1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 1.300 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 1.650 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 2.000 TL nakit promosyon ödemesi yapacak.
1.000'e yakın Garanti BBVA şubesinden ve 5.200' ü aşkın Garanti BBVA ATM'sinden emekli maaşınızı kolayca çekebilmeniz için, sadece nüfus cüzdanınızla size en yakın şubemize uğramanız yeter. Emekli yakınlarını davet eden tüm Garanti BBVA müşterilerine, her bir arkadaşı için 250TL nakit verilecek.
Emekli maaşını Garanti BBVA 'dan alan tüm emekli maaşı alacaklar, Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet'ten, maaş aldığı Vadesiz TL hesabından yapacağı havale ve hafta içi saat 16:00 ya kadar yapılacak EFT işlemleri ücretsizdir.(Hafta sonları ve resmi tatil günleri dahil değildir. Uygulama 01/04/2021 itibariyle başlamış olup öncesinde gerçekleştirilen havale/eft işlemlerini kapsamamaktadır.) Garanti BBVA'lı emekliler şubeye gitmeye gerek kalmadan, Garanti BBVA Mobil veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarını kolayca Garanti BBVA'ya taşıyabilecek.