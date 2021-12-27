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    • Ekonomi
    • 28.12.2021 08:37
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    • 28.12.2021 08:37
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    Bankalardan emekliyi sevindirecek ödeme duyurusu! IBAN bilgisi kayıtlı olana emekli maaşından önce yatırılacak!

    IBAN bilgisi olanlara emekli maaşından önce yatırılacak! Bankalardan emekliyi sevindirecek ödeme duyurusu yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için sunulan fırsatlardan birisi de promosyon ödemesi. 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan alacağını taahüt eden emekliler için yeni teklifleri bulunuyor. 500 TL'den başlayan ödeme tutarları 2.500 TL'ye kadar ulaşıyor. Bunun yanında bazı ek avantajlar da müşterilere sunuluyor. Banka banka emekliye sunulan fırsatları ve başvuru bilgileri kapsamlı bir şekilde haberimizde verdik.

    takvim.com.tr
    Emekliye 2.500 TL’ye varan ek ödeme imkanı!

    Dönem dönem müşteri sayısını artırmak isteyen bankalar SSK Bağ-Kur emeklilerine sunduğu promosyon ödemelerinde çeşitli kampanyaları duyuruyor. Ödemeler 500 TL'den başlayıp 2.500 TL'ye kadar ulaşıyor. Hal böyle olunca en çok avantajı sağlayan bankayı öğrenmek isteyen emekliler maaşını oraya taşımak için başvurusunu yapıyor. Emeklilerin promosyon almaları için ise tek bir şart bulunuyor. Bu şart genelde tek koşul olarak sunuluyor. Maaşını 3 yıl aynı bankadan alacağını taahüt eden emeklilere ödemeler saatler içerisinde yapılıyor. Banka banka ödemelerin ne kadar olduğuna ilişkin tüm bilgileri haberimizde derledik.

    AKBANK

    SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 15 Kasım 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı Akbank'tan almayı taahhüt ederek 2.500 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı Akbank'a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.

    HALKBANK

    1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.

    GARANTİ BBVA

    Garanti BBVA, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 1.300 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 1.650 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 2.000 TL nakit promosyon ödemesi yapacak.

    1.000'e yakın Garanti BBVA şubesinden ve 5.200' ü aşkın Garanti BBVA ATM'sinden emekli maaşınızı kolayca çekebilmeniz için, sadece nüfus cüzdanınızla size en yakın şubemize uğramanız yeter. Emekli yakınlarını davet eden tüm Garanti BBVA müşterilerine, her bir arkadaşı için 250TL nakit verilecek.

    Emekli maaşını Garanti BBVA 'dan alan tüm emekli maaşı alacaklar, Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet'ten, maaş aldığı Vadesiz TL hesabından yapacağı havale ve hafta içi saat 16:00 ya kadar yapılacak EFT işlemleri ücretsizdir.(Hafta sonları ve resmi tatil günleri dahil değildir. Uygulama 01/04/2021 itibariyle başlamış olup öncesinde gerçekleştirilen havale/eft işlemlerini kapsamamaktadır.) Garanti BBVA'lı emekliler şubeye gitmeye gerek kalmadan, Garanti BBVA Mobil veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarını kolayca Garanti BBVA'ya taşıyabilecek.

        ZİRAAT BANKASI

        SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini aracılığı ile alanlara Ziraat Bankası'ndan almayı taahüt edenlere:

        1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,
        1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,
        2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,
        3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

        Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

        YAPI KREDİ

        Ek Koşulsuz 2.000 TL'ye Varan Promosyon veriliyor. T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklilerine özel hazırlamış olduğumuz "Emeklilik Paketi" avantajlarımızdan yararlanmak için emekli maaşınızı Yapı Kredi'den almanız yeterli!

        SSK veya Bağ-Kur'dan emekli olacaksanız e-Devlet / SGK Müdürlüklerine yapacağınız başvuruda, Emekli Sandığı'ndan emekli olacaksanız çalışmakta olduğunuz kuruma veya Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına ileteceğiniz emeklilik başvurusu dilekçesinde Yapı Kredi'yi tercih edebilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi Bankalardan emekliyi sevindirecek ödeme duyurusu! IBAN bilgisi kayıtlı olana emekli maaşından önce yatırılacak!
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