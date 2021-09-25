Son dakika: 5 zincir markete fahiş fiyat denetimi! Bakanlık düğmeye bastı

Zincir marketlerin fahiş fiyat vurgununa dur denecek. Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Muş'un talimatıyla 5 zincir marketteki ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için ticaret müfettişleri görevlendirildi.
Ticaret Bakanlığı, "5 büyük zincir markette yumurtadan süte, makarnadan pirince, sebze ve meyveden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazedeki üründe fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için Ticaret Bakanı Sayın Mehmet MUŞ'un talimatlarıyla Ticaret Müfettişleri görevlendirilmiştir." açıklamasında bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Son dönemde, temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışları olduğuna ilişkin vatandaşlarımız tarafından Bakanlığımıza iletilen başvuru ve şikayetler dikkate alınarak, Ticaret İl Müdürlüklerimizce 81 ilde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığına ve Fiyat Etiketi Yönetmeliğine aykırılıkların olup olmadığına ilişkin denetimler sürdürülmektedir.