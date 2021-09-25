Son dakika: 5 zincir markete fahiş fiyat denetimi! Bakanlık düğmeye bastı

Bununla birlikte, tüm ülke sathında faaliyet gösteren ve en yaygın şube ağına sahip olan 5 büyük zincir markette yumurtadan süte, makarnadan pirince, sebze ve meyveden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazedeki üründe fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için Ticaret Bakanı Mehmet MUŞ'un talimatlarıyla Ticaret Müfettişleri görevlendirilmiştir.